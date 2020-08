Puy-de-Dôme : de nouvelles canalisations pour économiser l'eau potable à Lussat

A Lussat, ce sont des travaux prévus sur la voirie qui ont décidé la commune à lancer aussi le chantier du renouvellement des canalisations. D'abord l'assainissement : on a séparé l'évacuation de l'eau pluviale et des eaux usées, ce qui va faciliter le traitement en station d'épuration. En tout 400 mètres de canalisations neuves à poser comprenant l'alimentation en eau potable. "Avec le renouvellement des branchements", précise Charles Robinet, de l'entreprise du même nom qui réalise ces travaux à Lussat. "Suppression des branchements en plomb, des branchements anciens et une réduction du nombre de fuites sur le réseau".

En moyenne 25% de perte sur le réseau

Renouveler ces réseaux d'eau qui datent pour la plupart des années 50-60 est un outil important pour préserver la ressource puisqu'en France, il y a en moyenne 25% de perte sur les réseaux d'eau potable. "C'est à dire que vous perdez un quart de la ressource dans la nature entre le moment où vous prélevez, vous traitez, vous capter et que vous envoyez au particulier", résume Charles Robinet.

A Lussat, 400 mètres de canalisations sont en train d'être refaits pour un budget d'un million d'euros. © Radio France - Juliette Micheneau

Baisse des fuites, baisse du prix

Ce combat contre les fuites, c'est celui du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Basse-Limagne et son président René Lemerle. "Quand j'ai pris le syndicat en 2005 _on était à 72% de rendement, aujourd'hui on est à 80 %_. On continue de faire beaucoup d'investissements dans ce sens là. L'intérêt c'est que ça permet aux gens d'avoir une facture d'eau qui baisse. Chez nous l'abonnement a baissé de moitié en cinq ans."

Le syndicat a également investi dans un système d'information géographique qui permet de mieux repérer et localiser les fuites. La difficulté pour ce syndicat de Basse-Limagne, c'est la ruralité de ses communes. Le risque de fuite est plus important sur ce réseau étendu et la rentabilité n'est pas la même. "Faire des branchements d'un kilomètre pour un ou deux usagers, ça coûte beaucoup plus cher que quand on en met quinze au mètre", ajoute René Merle dans un sourire.

Chaque année, le syndicat de Basse-Limagne investit en moyenne 6 millions d'euros en remplacement de canalisations. A Lussat, le chantier global coûte 1 million d'euros.