Puy-de-Dôme : des citoyens nettoient les abords de la déchetterie de Châtel-Guyon

Le déconfinement puis la période estivale ont provoqué un pic de fréquentation autour des déchetteries. Malheureusement, les déchets sauvages ont aussi augmenté, si on en croit les sacs poubelles recueillis autour de la déchetterie de Châtel-Guyon ce dimanche. En une heure, une quinzaine de sacs avaient déjà été récoltés par une quinzaine de bénévoles de l'association "J'aime l'Auvergne et je la nettoie".

Un aspirateur, un ventilateur et une cagette remplie de journaux "La Montagne"

Dans un petit creux de verdure, on trouve ainsi un aspirateur (rempli de fourmis) mais aussi un ventilateur, une machine-à-laver, un lavabo. En plongeant un peu plus, on remarque des déchets plus "petits" : des emballages de sandwich, des journaux (récents) de La Montagne, un pull rongé par la mousse, mais surtout des bouteilles de bières. "On picole beaucoup" souligne l'un des bénévoles, en riant. Même si, évidemment, cela ne le fait pas rire du tout.

La cagette remplie de journaux "La Montagne"...avec un journal daté de 2013 © Radio France - Mickaël Chailloux

Ces incivilités sont assez courante à chaque sortie des bénévoles au T-shirt vert. Dorothée, membre du bureau, explique l'action du jour : se rendre près d'une déchetterie, c'est se rendre compte que souvent, "quand les gens se déplacent ici, en dehors des heures d'ouverture, ils laissent ces déchets et croient qu'ils seront ramassés et mis dans les bennes." Ce n'est pas le cas. Alors, en plus, complète Patrice, "dès qu'il y a du vent, tout est emporté. Ça se cache sous les plantations et sous les branches." Une partie des déchets ne pourront pas être ramassés, cachés par des végétaux.

L'association a reçu ce dimanche matin la visite d'un élu de Châtel-Guyon. "En automne, on aura une réunion avec les services de la mairie" explique le président Sébastien Rance, "et peut-être plus tard, nous rencontrerons les services du Syndicat du Bois de l'Aumône. On veut trouver une solution pérenne à ce problème de la déchetterie et aux inciviltés."

Reportage à Châtel-Guyon de Mickaël Chailloux Copier

Des prochaines actions en septembre et octobre

Voilà qui rebooste les bénévoles et citoyens de l'association "J'aime l'Auvergne et je la nettoie". Le confinement avait eu raison de plusieurs de leurs actions. Après avoir remis le pied à l'étrier ce dimanche, ils prévoient de se remobiliser à Clermont à l'automne prochain, avant peut-être de se développer ailleurs en Auvergne. L'association recherche toujours des bénévoles et des bonnes volontés.