Puy-de-Dôme : la Garde républicaine veille sur la chaîne des Puys tout l'été

C'est la deuxième année que le Puy-de-Dôme accueille les chevaux de la Garde républicaine du 3ème escadron du régiment de cavalerie de Vincennes. Perchées sur leur belle monture bai-brun, six jeunes femmes gendarmes, excellentes cavalières sillonnent tout l'été les sites classés du Puy-de-Dôme, comme la chaîne des Puys.

La maréchal des logis chef Charlotte Kempenich sur son bai-brun Air Depleville. © Radio France - Claudie HAMON

Basées à Saint-Genès-Champanelle, ces gendarmes à cheval ont pour mission de veiller au respect des règles de conduite dans ces milieux naturels. " Elles peuvent verbaliser, elles peuvent porter assistance, elles peuvent renseigner. Elles ont en fait, à cheval, toutes les missions d'un gendarme," précise le colonel Martinez, commandant en second du groupe de gendarmerie du Puy-de-Dôme.

Et apparemment, leur présence est dissuasive. "_Sur les sites patrouillés pendant l'été, nous ne constatons pas de vol à la roulotte par exemple_," poursuit le colonel Martinez. D'ailleurs, l'an dernier 194 infractions ont été relevés dans le secteur, pendant leur présence.

Le colonel Martinez accueille les cavalières de la Garde républicaine. © Radio France - Claudie Hamon

La maréchal des logis chef Charlotte Kempenich et son bai-brun Air Depleville découvrent l'Auvergne. "C'est la première fois que je viens en renfort dans la chaîne des Puys, mais ce n'est pas la première fois que je fais des postes à cheval l'été. Les paysages sont magnifiques et les gens réagissent bien à nos recommandations. Les infractions les plus fréquentes sont le non respect des différents arrêtés comme le stationnement illégal. Nous faisons aussi beaucoup de prévention sur les feux de forêt. En fait nous participons à la préservation et à la protection des différents sites classés."

Les pompiers et la Garde républicaine près du col de Ceyssat. © Radio France - Claudie Hamon

Le département du Puy-de-Dôme prend en charge l'hébergement et le transport des gendarmes et des chevaux. Soit une participation de près de 16 500 euros.

Cet été, la Chaîne des Puys est également sillonnée pour la 1ère fois par deux pompiers en 4X4 spécialisés en milieu périlleux et montagne, prêts à porter secours et par six gardes nature saisonniers.

La Garde républicaine sillonne les sites classés du Puy-de-Dôme jusqu'au 31 août.