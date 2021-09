Puy-de-Dôme : cinq associations attaquent en justice l'arrêté sécheresse du Préfet

La voie amiable n'ayant pas abouti, des associations ont déposé un recours contentieux devant le tribunal administratif, pour contester l'arrêté cadre sécheresse du 31 mars 2021. Il ne respecterait pas le Code de l'Environnement, et remettrait en cause, notamment, le principe d'égalité.

Cinq associations (*), membres du collectif Eau Bien Commun, dans le Puy-de-Dôme, en appellent à la justice. Après avoir adressé un recours gracieux au Préfet, recours resté lettre morte, elles décident de porter l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Elles reprochent à l'arrêté cadre sécheresse du 31 mars 2021 de permettre les prélèvements d'eau en nappes profondes. Parmi les utilisateurs, la Société des Eaux de Volvic.

Tout le monde doit faire des économies

Parmi les associations, France Nature Environnement 63, dont le président, René Boyer, estime qu'aujourd'hui, chacun, particulier comme industriel, devrait veiller à préserver les ressources en eau. Or, pour lui, l'arrêté du mois de mars ne va pas dans ce sens : "Certains industriels, comme les embouteilleurs, ne sont pas concernés par cet arrêté. En plus, quand ils tirent de l'eau en nappe profonde, cette nappe n'est pas prise en considération dans l'arrêté. Il y a aussi les irrigants, qui prélèvent de l'eau, et qui arrosent en pleine journée. Ce qui interroge, quand on sait que 20 à 25 % de l'eau s'évapore dans l'air".

Le château d'eau de la France menacé ?

L'UFC Que choisir du Puy-de-Dôme est également partie prenante dans ce dossier. Gérard Quenot en est le vice-président : "Quand on voit que les communautés de communes sur Riom sont en train de refuser des permis de construire parce qu'elles ne peuvent pas garantir l'approvisionnement en eau, c'est gravissime ! On va perdre très vite l'appellation de château d'eau de la France. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Il y a bien sûr des intérêts économiques et agricoles, il faut les prendre en compte, mais il ne faut pas que certains aient des droits et que les autres n'aient que des devoirs".

Une méthode contestée

Le 23 septembre dernier, la société des Eaux de Volvic et le Préfet du Puy-de-Dôme ont signé un PURE, un Plan d'Utilisation Rationnelle de l'Eau". L'embouteilleur s'engage à prélever 10 % d'eau en moins par rapport au volume autorisé annuellement par l'Etat. Il prévoit d'atteindre les 20 % de diminution d'ici 2025. Autre engagement : diminuer ses prélèvements en cas de sécheresse : 5 % en moins par mois en cas d'alerte sécheresse, et 10 % en cas d'alerte sécheresse renforcée. Des chiffres qui devraient également doubler d'ici 2025.

Pour les associations, ces efforts sont largement insuffisants. Elles expliquent aussi avoir eu connaissance de cet accord à postériori, lors d'une réunion sur l'impluvium de Volvic, dédiée pourtant à "la transparence".

(*) Puy de Dôme Nature Environnement, Confédération Paysanne 63, SOS Loire Vivante ERN France, France Nature Environnement 63, UFC Que Choisir 63.