Puy-de-Dôme : l'épisode de pollution aux particules fines est terminé

Puy-de-Dôme, France

C'est la fin de cet épisode de pollution qui a débuté ce jeudi dans le département du Puy-de-Dôme. La Préfète Anne-Gaelle Baudoin-Clerc a décidé de lever les différentes mesures prises ces deux derniers jours.

Le seuil d’alerte de niveau 1 avait été franchi. En conséquences, les vitesses étaient abaissées de 20 km/h sur les autoroutes et grands axes routiers. Des mesures étaient également en vigueur concernant les secteurs industriels et les chantiers BTP.

Prudence quand même

Selon le dernier bilan air publié par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'épisode de pollution se déplace sur l'Est de la France. Ainsi, il se concentre sur les départements de la Loire et du Rhône, mais aussi la vallée de l'Arve et le bassin grenoblois. Sur les réseaux sociaux, la Préfète en appelle toutefois à "la conscience citoyenne de tous pour limiter, dans la mesure du possible, les émissions de polluants tout au long de l'année."