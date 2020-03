Puy-de-Dôme : la Fondation Chaîne des Puys-faille de Limagne lance un appel à projets

Tourisme responsable, mobilité durable, biodiversité. Tous les projets pour préserver et mettre en valeur la Chaîne des Puys-faille de Limagne sont les bienvenus.

Un appel à projets vient d'être lancé par la Fondation Chaîne des Puys-faille de Limagne qui œuvre pour la mise en valeur du site depuis 2013. Cet appel à projets s'adresse exclusivement à des organismes collectifs d'intérêt général comme les collectivités territoriales ou les associations.

L'appel à projets de la Fondation Chaîne des Puys-faille de Limagne concerne les organismes collectifs. © Radio France - Claudie Hamon

"Cette Fondation Chaîne des Puys-faille de Limagne n'est pas assez connue" explique Claire Planche, la présidente. "Cet appel à projets est comme un coup de projecteur envers les collectivités territoriales et les associations." Car la Fondation finance déjà de nombreux projets comme le réaménagement du puy de Chaumont, qui sera ouvert au public l'été prochain.

L'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco est une exigence permanente. © Radio France - Léo Corcos

"Les projets retenus doivent bien-sûr être en lien avec la nature avec un grand N", précise Karine Courtadon, de la société des eaux de Volvic, membre de la Fondation. "Les projets peuvent porter sur la préservation de la faune et de la flore. Sur l'accès touristique responsable, nous devons par exemple réfléchir à notre capacité d'accueil, à nos modes de mobilité sur cet espace préservé."

Un budget de 90 000 euros

Tous les dossiers seront examinés par les membres de la Fondation, des entreprises comme Michelin, Aubert et Duval, les eaux de Volvic et des experts comme la Ligue de Protection des Oiseaux. Les projets sélectionnés recevront un soutien technique et financier.

Cet appel à projet est doté d'un budget de 90 000 euros pour 2020. Pour déposer un projet , il faut s'inscrire sur le site de la fondation ou sur simple demande à fondation.cpfl@puy-de-dome.fr et ce jusqu'au 29 mai 2020.