Puy-de-Dôme : la "pisserie" collective de glyphosate organisée à Lempdes

Lempdes, Puy-de-Dôme, France

Plus de 5.000 personnes ont déjà fait la démarche en France. Mais l'Auvergne était jusque-là un peu à la traîne. Après une réunion publique d'information organisée il y a trois semaines à Clermont-Ferrand, le collectif citoyen "Stop Glyphosate 63" avait donné rendez-vous aux pisseurs involontaires de glyphosate ce jeudi matin à la maison des paysans à Lempdes (Puy-de-Dôme). Maud et Julien, membres du collectif, ont accueilli les participants.

Lempdes : le collectif "stop glyphosate 63" avait donné rendez-vous aux pisseurs à la maison des paysans © Radio France - Eric Le Bihan

Ils sont 34 à s'être inscrit à cette "pisserie" collective contrôlée par un huissier de justice. Parmi eux, Marc* est venu spécialement de la région de Noirétable (Loire) avec sa fille qui vit en Limagne. "Ma fille a 9 ans, elle est malade depuis toute petit avec des problèmes respiratoires. On a eu la mauvaise idée d'habiter en plein milieu de la Limagne au moment où elle est née. On se pose la question de savoir si les causes de ses troubles ne viennent pas de là... En plus, ça s'intègre bien dans une démarche pédagogique puisqu'elle travaille beaucoup sur l'écocitoyenneté dans son école." Aurélien a également tenu à être accompagné de son fils de 9 ans. Un acte citoyen et des valeurs qu'il souhaite lui transmettre.

Quelques pisseurs étaient accompagnés de leur enfant ce matin © Radio France - Eric Le Bihan

Les analyses d'urine des pisseurs puydômois seront effectuées par un laboratoire indépendant en Allemagne. Des plaintes individuelles seront déposées au Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, dès que les résultats seront connus, sans doute dans le courant du mois de janvier.