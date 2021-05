Chaine des Puys - faille de Limagne : la saison touristique est lancée

Chaque année, ce sont 1,5 million de personnes qui se rendent sur les sites de la Chaîne des Puys-faille de Limagne.

Ce week-end a été marqué par la réouverture du Panoramique des Dômes, comme coup d'envoi de la saison touristique. Pour les autorités, l'enjeu n'est pas nouveau mais plus difficile : accueillir les touristes toujours plus nombreux, séduits par la carte postale aujourd'hui reconnue par l'UNESCO, et préserver la fragilité du site.

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, ainsi que la Préfecture du Puy-de-Dôme unissent donc leurs forces afin de préserver au mieux le site durant la saison estivale.

Pour la deuxième année consécutive, la direction générale de la gendarmerie nationale maintient six chevaux de la Garde Républicaine, deux cavaliers et quatre militaires habilités de la gendarmerie du Puy-de-Dôme. Un dispositif qui semble être bien perçu par le public et permet une nette amélioration des comportements vis-à-vis de l’environnement.

Des règles à respecter par tous

La Chaîne des Puys est un site naturel fragile et un espace partagé par les randonneurs mais aussi par les gens qui y vivent et y travaillent.

Il est donc impératif de suivre plusieurs règles pour le préserver :

- Tenir son chien en laisse afin de ne pas provoquer les troupeaux et bien refermer les clôtures derrière soi

- Suivre les cheminements balisés et ne pas prendre de raccourcis à travers les pentes

- Respecter les interdictions de passage et les propriétés privées

- Ramasser ses déchets et repartir avec

- Ne pas faire de feu

- Ne pas cueillir les fleurs et ne pas déranger la faune sauvage

- Se renseigner sur les périodes de chasse et adapter son itinéraire

- Ne pratiquer la randonnée motorisée et le vélo qu’exclusivement dans les lieux autorisés.

Pour veiller au respect de ces bonnes pratiques, une équipe de six gardes nature parcourent chaque jour les sentiers au cœur de la Chaîne des Puys durant l’été.

Par ailleurs, des "portes d'entrée" ont été réparties sur l’ensemble du site pour permettre d’accueillir et d’accompagner les visiteurs. Des créations ou réhabilitations de sites sont d’ores et déjà prévues pour guider les visiteurs.