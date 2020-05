Puy-de-Dôme : nos sites naturels désormais ouverts à tous !

L'étau se desserre progressivement au sein de notre département. La meilleure nouvelle est sans doute la réouverture à tous les publics des sites naturels à condition bien-sûr de respecter la règle des 100 km.

Et il y a fort à parier qu'il y aura du monde les fins de semaine, sur les plateaux de Gergovie et de Corent et au sommet du Puy de Dôme. "Mais il faudra respecter les gestes barrière et la distanciation physique," prévient Jean-Yves Gouttebel, le président du département du Puy-de-Dôme."Il faudra s'éparpiller !"

Le Puy de Dôme par le Chemin des Chèvres. - @Valentin UTA

Pour gravir le Puy de Dôme il faudra de bonnes chaussures car le seul accès est le Chemin des Chèvres, un peu plus escarpé que le Chemin des Muletiers, actuellement en travaux. De plus, le Panoramique des Dômes est encore à l'arrêt. "Nous sommes en discussion avec le concessionnaire, TC Dôme qui envisage une reprise à compter du 21 mai " explique Jean-Yves Gouttebel, "mais cela reste au conditionnel car il faut effectuer des essais techniques et obtenir l'aval de la préfecture."