Puy-de-Dôme : le département rejoint la Fabrique des transitions

"La transition viendra par les territoires" affirme Jean-François Caron, maire écologiste de Loos-en-Gohelle dans le Pas-de-Calais, berceau de la Fabrique des transitions. Après avoir aidé son territoire minier à passer du "noir au vert", Jean-François Caron qui dirige cette Alliance, se consacre aujourd'hui à conseiller tous ceux qui souhaitent avancer sur le sujet.

Le Panoramique des Dômes en route vers le sommet © Radio France - Dominique Manent

Une charte d'Alliance pour changer de modèle économique

En adhérant à la Fabrique, le Puy-de-Dôme s'engage à accélérer ses actions comme l'amélioration de l'habitat et la réduction de la fracture énergétique, la création prochaine d'un syndicat de l'eau pour mieux répartir la ressource ou encore favoriser l'accès aux soins avec l'ouverture d'un centre médical départemental. Mais il s'engage aussi à échanger et partager ses expériences. "Ce n'est pas la technologie qui nous sauvera" précise Dominique Giron, Vice-présidente du Conseil départemental du Puy-de-Dôme en charge de l’innovation, de la transition écologique et numérique, "mais notre capacité à échanger et à démultiplier les expériences."

Pour adhérer à la Fabrique, le département du Puy-de-Dôme a voté une participation financière de 40 000 euros. Il rejoint ainsi la communauté agissante de 350 organisations.