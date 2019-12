Puy-de-Dôme : la neige fond et le ski s'éloigne dans les stations du Sancy

Les stations puydômoises avaient envisagé d'ouvrir leur domaine skiable pour le début des vacances de noël. Super Besse espérait ouvrir ce jeudi, soit deux jours avant le Mont-Dore et Chastreix. Mais un radoucissement général fait fondre la neige et sème le doute à l'approche des fêtes.

Super-Besse, Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme, France

Il n'y a qu'à jeter un œil sur les webcams installés en haut et en bas dans les stations de ski du Massif du Sancy (Puy-de-Dôme) pour faire grise mine. Tombée début décembre, la neige naturelle est en train de fondre à cause des températures trop élevées. La station de Super Besse a annoncé la probable ouverture d'une partie de son domaine skiable ce jeudi, soit deux jours avant celles du Mont-Dore et de Chastreix. Pour ceux qui ont réservé pour le début des vacances scolaires, il faudra délaisser les skis et se rabattre sur les activités annexes.

Joint ce mardi matin, le directeur de l'office du tourisme du Sancy, Luc Stelly, était plus sceptique que la semaine dernière et indique qu'une décision sera prise ce mercredi dans la matinée pour Super Besse et d'ici vendredi pour ses deux voisines. Symbole de ces caprices climatiques, le secteur nordique Madalet avait ouvert trois pistes samedi dernier avant de les fermer dès le lendemain.

A Super Besse, les équipes s'activent pour ouvrir quelques pistes mais ils luttent surtout contre les éléments. La réunion des 110 saisonniers est prévue mercredi matin mais un tiers d'entre eux devront patienter avant de travailler. Le directeur de Super Besse, Vincent Gatignol, scrute la météo qui pèse sur le moral.

Vincent Gatignol, le directeur de Super Besse Copier

Le domaine skiable de Chastreix - © Chastreix / Sancy

Le site Météovergne propose des prévisions météo expertisées du Massif du Sancy à la chaîne des Puys. Son prévisionniste, Alexandre Letort, n'est guère optimiste pour les skieurs : "Ça va continuer de fondre jusqu'à jeudi... il n'y a pas de front neigeux attendu dans les prochains jours. Un front plus froid arrive vendredi mais pas assez pour entraîner des chutes de neige significatives..."

Peu de neige dans le massif du Sancy vu de la commune de Veyre-Monton © Radio France - Juliette Micheneau

Chalmazel également en plein doute

Même attente dans la station ligérienne de Chalmazel, très fréquentée par les familles puydômoises. A l'accueil téléphonique, le ton est dépit et une phrase résume tout : "on ne sait pas, on attend..." Comme toutes les stations du Massif Central, elle s'était évidemment fixée comme objectif d'ouvrir son domaine pour le début des vacances scolaires... Ça semble compromis.