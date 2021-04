Puy-de-Dôme : tous les emballages entrent désormais dans la poubelle jaune

A partir de ce samedi 1er mai, de nouvelles consignes de tri entrent en vigueur. Désormais, la poubelle jaune accepte tous les emballages quelle que soit leur matière et leur forme.

La poubelle jaune évolue. Désormais, même les dosettes de café et le polystyrène de calage peuvent y être déposées. Pour ne pas se tromper, il suffit de se poser une seule question : est-ce un emballage ? On ne raisonne donc plus matière mais emballage.

Pour bien trier dans la poubelle jaune, il faut toujours mettre les déchets en vrac, pas besoin de laver les pots de yaourt et vous pouvez garder les bouchons sur les bouteilles en plastique, à condition bien-sûr quelles soient vidées. Il faut également veiller à bien séparer chaque élément d'emballage, enfin, il ne faut ne pas les jeter imbriqués les uns dans les autres, car la trieuse optique aura du mal à les distinguer.

Laurent Battut, pdt du Valtom au centre de tri. © Radio France - Olivier Vidal

Diminuer les emballages de la poubelle grise

En fait, les consignes de tri de la poubelle jaune se simplifient. Vous pouvez y déposer tous vos contenants, qu'ils soient en métal, en plastique ou en carton, qu'ils soient en film plastique, en tube ou en flacon.

L'extension de ces consignes de tri a pour objectif de diminuer de 10% la part des emballages de la poubelle grise, même si certains emballages plastiques ne sont pas encore recyclables. A l'heure actuelle, 70% des plastiques sont collectés, mais 20 à 25% ne sont pas encore recyclables, comme certaines bouteilles de lait sans opercule qui contiennent du titane.

Désormais, la bouteille de lait et son film plastique d'emballage vont dans la poubelle jaune. © Radio France - Claudie Hamon

Malgré tout, il est nécessaire de trier ces déchets dans le bon bac car cela permet aux scientifiques de mettre au point de nouvelles filières de tri. Enfin, à terme les erreurs de tri coûtent cher à la collectivité. "Aujourd'hui, un camion sur quatre ne devrait pas venir au centre de tri mais directement à l'incinérateur," précise Laurent Battut, président du Valtom. "_Cela nous coûte chaque année, un million et demi d'euros de rediriger ces déchets mal triés_. Finalement, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas."

Le centre de tri du Brézet, Clermont-Ferrand. - VALTOM-PAPREC

Pour accueillir ces nouveaux déchets, le centre de tri du Brézet, à Clermont-Ferrand, s'est agrandi, des travaux sont en cours jusqu'au début de l'été et de nouvelles machines arrivent, comme un super convoyeur à bande de trois km. Un tapis roulant équipés de trieurs optiques chargés de scanner les différents éléments des déchets. Un investissement de 18 millions d'euros.

Dès septembre, ce centre de tri, dernier cri accueillera des scolaires pour un voyage pédagogique au pays du recyclage.