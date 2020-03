Puy-de-Dôme : Un collectif de riverains contre la surélévation d'une antenne pour la téléphonie à Aydat

Elle dépasse désormais au dessus de la végétation, à près de 25 mètres de haut et à 170 mètres de la première habitation. Il y a quelques jours, Odette Desson entend et voit un hélicoptère effectuer des rotations autour de l'antenne. "Au départ, on avait une antenne pour la télévision qui était très discrète, mais là ce n'est plus le cas" se lamente celle qui habite tout près. "Elle n'est pas jolie à voir, on est dans un site classé UNESCO, dans le parc des volcans, après, la question sanitaire et des risques pour la santé, on verra plus tard, mais pour le moment, c'est le visuel qui nous pose problème". Une voisine a d'ailleurs décidé de mettre sa maison en vente, et veut déménager.

L'hélicoptère en train de déposer la partie sommitale de l'antenne - Odette Desson

On demande le démontage de l'antenne... Odette Desson, membre du collectif de riverains

Mais le plus surprenant, c'est que le maire de la commune, Roger Lepetit, n'a pas été informé des travaux. "Je n'ai reçu aucun courrier, ni demande de travaux" confirme le premier magistrat. Les riverains se demandent aussi si un plan de vol pour l'hélicoptère a bien été déposé.

Le maire n'a pas été informé

"Moi, si je ne vois pas l'hélicoptère, je ne suis pas au courant" poursuit Roger Lepetit, "je comprends l'inquiétude de certains administrés, je crois qu'il y a deux opérateurs SFR et Free, ils ré-haussent l'antenne pour avoir une meilleure couverture, mais je regrette que personne ne me l'ai dit".

Le collectif de riverains a écrit à la Préfecture et à TDF, pour demander le démontage de la partie sommitale.