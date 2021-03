Puy-de-Dôme : un hélico à la rescousse pour sécuriser la falaise de La Roche-Blanche dans le Puy-de-Dôme

A La Roche-Blanche, au sud de Clermont-Ferrand, la falaise qui surplombe le bourg, déjà sécurisée l'an passé pour cause de chutes de rochers, montre à nouveau des signes de faiblesse. Un bloc de 2 000 m3 menace de s'effondrer. Comme en 2020, la société Resirep, filiale d'Eiffage, a fait appel à un hélicoptère pour transporter sur le site les filets de protection.

Les cordistes haut-perchés

L'hélicoptère tournoie au-dessus de la falaise, avant de se stabiliser au niveau des poteaux sur lesquels sont juchés les cordistes de Resirep. Leur tâche est délicate : ils sont chargés de récupérer les filets suspendus à un câble. Mathieu Dheilly est l'un deux : "On était à 8 m, 8,50 m. C'est relativement bas par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais ça reste dangereux. _La falaise est sur le point de tomber, alors il faut contrôler. Et puis avec l'hélicoptère, ça brasse, il y a beaucoup de poussière_, il faut faire attention à tout. Est-ce que c'est un métier à risque, oui !"

Les cordistes haut perchés © Radio France - Dominique Manent

Mission accomplie

Une jeune femme, casque sur la tête, couverte de poussière, s'approche. C'est Marine Royon, conducteur de travaux chez Resirep :"On a fait huit allers-retours, avec huit filets, qu'on a posé en tête de poteaux. C'est une opération compliquée, on a très peu de temps, c'était des filets qu'il fallait poser avec une extrême précision".

Marine Royon a le sourire, on la sent soulagée. La mission s'est parfaitement bien déroulée : "Impeccable, on est tous très contents" confie-t-elle.

Les équipes de Resirep qui sécurisent le site de La Roche-Blanche © Radio France - Dominique Manent

Et maintenant ?

Les travaux sont loin d'être terminés, le chantier devrait durer jusqu'en mai. Sylvain Theze, chef de chantier cordiste, explique : "Le but c'est de cette première barrière, c'est d' accueillir les masses qui sont au-dessus, la deuxième pour protéger les maisons en bas. Ce sont des barrières qui arrêtent les sous marins. D'où leur nom de filets ASM, anti-sous-marins. Quand ce sera terminé, les habitants pourront dormir sur leurs deux oreilles".

Sylvain constate lui aussi que l'opération est un succès : "Ce n'est pas anodin de travailler avec un hélicoptère, il y a une certaine concentration, on a une falaise au-dessus, 2500 m3 qui peuvent s'écrouer. Il y a un relâchement après. Maintenant, on va aller boire une bière !"

Des travaux pour protéger les maisons du bourg de La Roche-Blanche © Radio France - Dominique Manent

L'équipe compte une dizaine de personnes, des cordistes, mais aussi des conducteurs de pelle-araignée, cet engin capable de se déplacer sur les terrains difficiles.