Pylônes pour la téléphonie mobile : à Olivet, les riverains veulent une Charte avec les opérateurs

Décidément, les projets de pylône pour la téléphonie mobile suscitent la polémique actuellement dans le Loiret... La semaine dernière, deux maires se sont retrouvés assignés en référé par Bouygues devant le tribunal administratif d'Orléans pour avoir refusé la déclaration préalable déposée par l'opérateur, à St Denis-en-Val et à Ingré. Le tribunal a mis son jugement en délibéré, mais les espoirs des communes sont minces, car a priori l'intégration paysagère et la conformité avec le plan local d'urbanisme semblent respectées.

Un projet en zone classée naturelle

Hasard de l'actualité, un nouveau projet d'antenne sème la discorde, cette fois-ci à Olivet, dans le quartier de Noras (au sud de la commune), près de la route d'Ardon. Là-encore, c'est un pylône de 24 mètres de hauteur que veut installer Bouygues, officiellement pour la 4G ; là-encore, c'est en apercevant un panneau affiché sur place que les riverains ont pris connaissance du projet ; là-encore un collectif s'est mis en place, lançant aussitôt une pétition.

C'est par un simple panneau d'affichage posé sur un poteau électrique que les riverains ont appris la nouvelle à Olivet © Radio France - François Guéroult

"Le projet est prévu sur une zone classée naturelle et non constructible, dénonce Maxime Blandin, porte-parole du collectif. On est en plein poumon vert de la commune, c'est un corridor écologique pour la faune et la flore, on est à proximité des habitations, et tout cela se fait sans aucune concertation..."

La pétition a recueilli plus de 400 signatures en quelques jours, mais le collectif appelle surtout au dialogue. "Nous pensons qu'on peut faire évoluer le projet, grâce au dialogue, l'idée c'est de déplacer ce pylône sur un terrain communal - on pense au cimetière du Bois semé, par exemple - de sorte que les loyers versés par Bouygues profitent à la commune, qu'on limite l'exposition des populations aux ondes et qu'on préserve la biodiversité."

Une Charte avec les opérateurs : l'exemple de Tours

Mais au-delà, devant la multiplication de ces projets d'antennes-relais sur la métropole d'Orléans, le collectif souhaite qu'une réflexion s'engage pour mettre en place avec les opérateurs une Charte d'implantation, sur la commune d'Olivet, ou mieux encore, à l'échelle de la métropole.

"Depuis la loi ELAN de 2018, les maires ont perdu une grande partie de leur pouvoir dans ce genre de dossier et ne peuvent guère que subir, constate Maxime Blandin (un permis de construire n'est plus exigé, une simple déclaration préalable de travaux suffit). Aujourd'hui, il y a ce projet d'antenne contre lequel nous nous mobilisons, mais demain, il y aura un autre projet, et après-demain un autre projet, etc. Donc l'idée serait de construire une Charte, avec les opérateurs, pour définir un schéma d'implantation, qui respecte les différents aspects technique, sanitaire et économique, et qui assure transparence et concertation."

Utopie ? Peut-être pas : une telle charte a été adoptée par la métropole de Tours, en septembre 2019, impliquant l'ensemble des communes et les 4 opérateurs techniques, avec la création d'un guichet unique pour les dossiers d'implantation.