Les ministères de la Transition Ecologique et de l'Agriculture annoncent une nouvelle enveloppe de 500 000 euros pour favoriser la cohabitation de l'ours avec les activités de pastoralisme dans les Pyrénées

Pyrénées: 500.000 euros pour accompagner les ours, les troupeaux et leurs bergers

500 000 € supplémentaires pour favoriser la cohabitation de l'ours avec les troupeaux et leurs bergers dans les Pyrénées

Une enveloppe de 500.000 euros supplémentaires a été allouée à la cohabitation des activités de pastoralisme avec la présence des ours dans le massif des Pyrénées ont annoncé ce jeudi 4 Juin les ministres de la Transition écologique et solidaire et de l'Agriculture dans un communiqué commun.

Le nombre d'ours dans les Pyrénées atteint désormais les 50 individus, rappelle le communiqué qui souligne la nécessité "de faire évoluer l'accompagnement des éleveurs pour permettre la meilleure cohabitation possible et mettre en œuvre une évolution des pratiques de protection des troupeaux".

Pas de nouvelles introductions d’ours

Cette feuille de route intitulée "pastoralisme et ours" confirme l'engagement de l'État "à ne pas procéder à de nouvelles introductions d'ours dans le contexte d'une dynamique favorable de la population ursine" - cette cinquantaine d'ours bruns n'assure toutefois pas la survie de l'espèce - ainsi qu'une "augmentation des moyens financiers par rapport à 2019 de plus de 500.000 euros supplémentaires".

A Lire aussi : Emmanuel Macron annonce l'arrêt des réintroductions d'ours dans les Pyrénées

Ce demi-million d'euros ira notamment "à la protection des troupeaux, notamment pour _l'équipement de cabanes dans les estives_, le renfort de bergers d'appui, ainsi que la mise en place de diagnostics pastoraux et d'analyses de vulnérabilité", selon le communiqué.

Un "plan ours" de la France pour 2018-2028 prévoyait des lâchers d'ours pour renforcer la population dans les Pyrénées. Deux femelles, Sorita et Claverina, avaient été amenées de Slovénie en 2018. Mais ce plan a été enterré par le gouvernement quelques mois à peine après sa mise en place, après des manifestations d'éleveurs protestant contre la présence des ours, selon eux incompatibles avec l'activité pastorale.

En 2019, 1.173 animaux ont été tués par des ours et 36 ruches détruites, selon les chiffres contenus dans une consultation publique lancée récemment pour des mesures d'effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées.

A Lire aussi : Mort de l'ours Cachou dans les Pyrénées : les résultats de l'autopsie gardés secrets