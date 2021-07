Pyrénées : "On ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi" au lac Gentau, à Ayous

Protéger le site du lac Gentau à Ayous est clairement la priorité de la commission syndicale Bielle et Bilhères qui a pris jeudi 15 juillet un arrêté pour interdire aux touristes de planter la tente sur place et ce jusqu'au 30 septembre. Une mesure pour que les touristes respectent davantage les lieux et les troupeaux en estive. Alain Laloubère fait partie de ladite commission. Très remonté ce lundi, il espère que les gens vont respecter l'interdiction parce que selon lui là-haut, c'est "l'anarchie".

"On ne peut plus laisser faire tout et n'importe quoi. La priorité c'est l'usage pastoral mais avec la sur-fréquentation en ce moment, l'usage pastoral passe au deuxième voire au troisième plan, dénonce Alain Laloubère également adjoint à la mairie de Bielle. Les gens ne respectent plus rien, ils ne se rendent même pas compte des dangers qu'ils prennent quand ils poussent le bétail pour installer les tentes. Donc vous comprenez que les éleveurs qui ont leur bétail là-haut ne sont pas tranquilles."

Un site dénaturé ?

Au-delà du risque d'accident, se pose également la question du respect d'un site touristique fréquenté dans les Pyrénées, les lacs d'Ayous. Alain Laloubère s'agace : "Vous avez 150 tentes autour du lac Gentau dont certaines restent deux ou trois jours." Selon lui, le lieu n'est pas fait pour ça, "les gens qui viennent aux lacs d'Ayous c'est pour la beauté du site, ce n'est pas pour voir ces tentes autour du lac. Ceux qui veulent voir un camping, ils vont voir un camping, ils ne viennent pas ici pour ça."

Si les randonneurs ne respectent pas l'interdiction de camper et bivouaquer, ils risquent une amende de 135 euros. Les autorités expliquent que s'il y a des contrôles, ils seront aléatoires. Parmi les accidents survenus récemment au lac Gentau, au début du mois de juillet une petite fille espagnole avait reçu un coup de sabot de vache au niveau de la tête.

