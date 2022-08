Pyrénées-Orientales : des incendies plus importants à cause de la sécheresse

Alors que le restaurant Le Mess et le glacier Amorino sont complètement détruits suite à l'incendie de la nuit de samedi à dimanche, place de Verdun à Perpignan, le Commandant Guillaume Brunet, des pompiers des Pyrénées-Orientales, est venu faire le point sur l'état du bâtiment emblématique du centre-ville, datant du XIXe siècle. "Le feu a impacté l'ensemble du bâtiment, la toiture et la structure. Et il subsiste encore des points chauds."

Des fissures sont également visibles. Il est donc impossible pour les pompiers de pénétrer dans le bâtiment. "La zone tout autour du bâtiment est interdite d'accès, par sécurité", ajoute Guillaume Brunet. Onze habitants de l'un des immeubles à côté sont relogés depuis dimanche soir. L'ancien restaurant menace de s'effondrer.

Plus de 2.000 hectares de végétation brûlés cet été dans les Pyrénées-Orientales

Les pompiers du département ont vécu un été particulièrement chargé, comme ailleurs en France. Mi-août, la préfecture des Pyrénées-Orientales confirmait que plus de 2.000 hectares de végétation étaient partis en fumée cet été. "On traite le même nombre de départs de feu que d'habitude, mais avec des superficies sinistrées beaucoup plus importantes à cause de la sécheresse", explique le Commandant Brunet.

RÉÉCOUTEZ - "Avec la sécheresse, nous restons très prudents pour septembre." Copier

à lire aussi Perpignan : le restaurant le Mess en feu ce samedi soir