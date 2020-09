L'état de catastrophe naturelle reconnu pour trois nouvelles villes catalanes après la tempête Gloria

Un arrêté publié au journal officiel hier reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour de nouveaux lieux après le passage de la tempête Gloria. Dans les Pyrénées-Orientales, trois nouvelles communes sont concernées depuis hier : le Soler, Arles-sur-Tech et Serralongue.

En janvier dernier, la tempête Gloria avait frappé de plein fouet les Pyrénées-Orientales. Un arrêté publié le 3 septembre au journal officiel ajoute trois nouvelles villes à la liste des lieux frappés par cette catastrophe naturelle. En juin dernier, l'état de catastrophe naturelle avait déjà été reconnu pour une trentaine de communes dans le département, comme Urbanya et Prades.

Les victimes des inondations et des coulées de boues au Soler, ainsi que les sinistrés des mouvements de terrains à Arles-sur-Tech et à Serralongue sont concernés. Ils ont encore neuf jours pour estimer leurs pertes et en signaler le montant à leur assurance, si ce n'est pas déjà fait.

Les inondations de Maureillas aussi reconnues catastrophe naturelle

L'arrêté édité le 27 juillet et publié hier reconnait aussi l'état de catastrophe naturelle après les inondations à Maureillas-las-Illas, le 23 octobre 2019. Les sinistrés doivent également signaler leurs pertes à leurs assureurs le plus rapidement possible. Le délai est de dix jours à compter de la publication de l'arrêté.