Pyrénées-Orientales : le fleuve la Têt va-t-il devenir une personnalité juridique ?

En ce dernier jour de la Cop27 en Egypte, une trentaine de militants écologistes se sont rassemblés au-dessus du Têt à Perpignan au niveau de l'ancien passage à gué. Ils ont notamment dénoncé "l'urgence climatique". Un rassemblement à l'appel de l'association En Commun 66 et Alternatiba 66. Parmi les personnes présentes, il y avait également deux militantes spécialisées dans le droit de la nature.

Reconnaitre les droits fondamentaux du fleuve

Leur présence n'était pas anodine puisqu'elles travaillent pour changer le statut juridique du fleuve. À la demande d'En commun 66, une réflexion est en cours pour donner une personnalité juridique à ce cours d'eau. "On travaille à une déclaration de droit qui reconnait les droits fondamentaux du Têt, explique Camille Rols, doctorante en droit et membre de l'association "Notre affaire à tous". C'est par exemple le droit de régénérer ses cycles naturels, le droit d'exister, le droit de ne pas être pollué, etc."

"L'idée, c'est qu'il y ait des représentants du fleuve qui vont faire jouer ses droits en justice"

L'idée est que le fleuve ait sa propre personnalité juridique comme peut l'avoir une personne ou une entreprise. "Cela peut paraître étonnant quand on ne travaille pas dans le droit. Mais il existe déjà plein d'initiatives dans le monde. L'idée, c'est qu'il y ait des représentants du fleuve qui vont faire jouer ses droits en justice. Ici, ça pourrait être des responsables d'associations de pêche, des riverains, des élus locaux, etc."

Une première en Espagne

L'objectif de cette démarche est de protéger au maximum le fleuve. Ce statut faciliterait grandement les recours en justice. Tout un chacun pourrait intenter une action au nom du Têt "L'idée, c'est ne plus laisser la possibilité à des collectivités, des porteurs de projets, à des personnes privées de porter atteinte au fleuve dans leur intérêt, sans prendre en compte ceux de la nature."

Avec cette initiative, la Têt fait partie des premiers espaces naturels en France, avec la Garonne et le fleuve Tavignano en Corse, à faire l'objet d'une telle démarche. Mais le principe d'accorder des droits à la nature ne fait pas l'unanimité. Le sujet fait débat et suscite de nombreuses interrogations même du côté des spécialistes du droit. L'Espagne vient en tout cas de franchir le pas. Le parlement a voté en septembre dernier pour accorder une personnalité juridique à la lagune Mar Menor. Une première en Europe.