Pyrénées-Orientales : le secteur de Salses victime des moustiques, en raison de l'incendie

C'est le cauchemar des vacanciers : un petit insecte qui vient vous piquer souvent la nuit et provoque ensuite des irritations. Ce sont évidemment les moustiques. Ils sont très nombreux cet été dans la région Occitanie, au Grau-du-Roi, à Aigues-Mortes, à La Grande-Motte. Ce secteur a été récemment touché par de fortes chaleurs puis d'importants orages. Tous les éléments favorables à la prolifération des moustiques "ruraux".

Le département des Pyrénées-Orientales est également impacté, dans une zone très localisée située autour de l'étang de Salses-Leucate. "C'est une zone très marécageuse, sujette aux coups de vents marins et il faut savoir que le moustique va passer de l'état de larve, d'œuf, à l'état adulte en quatre jours. C'est durant cette période très courte que nous devons traiter ces étendues", explique André Palau, chef d'agence de l'EID qui contrôle la prolifération des moustiques dans les zones humides du littoral. Depuis le début de l'année 1.700 hectares ont été traités autour de l'étang de Salses avec un insecticide bio.

Rien qu'au mois de juin, trois traitements ont été menés mais le dernier a dû être interrompu en raison de l'incendie qui a ravagé le secteur de Salses-Opoul il y a dix jours. "Nous opérons par moyen aérien pour être plus efficace mais il s'agissait de la même zone d'opération que celle survolée par les canadairs, et évidemment ils ont eu la priorité", détaille l'expert. Ces 65 hectares ont donc été traités 24 heures plus tard, "mais au vu des températures très élevées, les larves se sont développées", ajoute-t-il.

Il est conseillé d'éviter le secteur de l'étang de Salses en début de soirée pour éviter les piqûres de moustiques. © Radio France - Marion FERRERE

"On voit des personnes arriver avec des dizaines de piqûres sur les bras. C'est parfois très impressionnant ! Des personnes qui étaient torse nu et qui présentent une vingtaine de piqures sur le dos !"

Conséquence : davantage de personnes se font piquer. "On voit plus de patients depuis quelques jours. Des adultes, des enfants, des locaux, des touristes… tout le monde est concerné", assure Amandine, pharmacienne à Salses. Elagio, qui réside à Opoul, confirme : "ma femme se fait dévorer dès qu'elle vient ici. Les jambes, les bras… Tout ce qui est disponible y passe !", détaille-t-il.

Dans l'officine, les produits répulsifs et apaisants sont d'ailleurs mis en avant près de la caisse et à l'entrée. "On voit des personnes arriver avec des dizaines de piqûres sur les bras. C'est parfois très impressionnant ! Des personnes qui étaient torse nu et qui présentent une vingtaine de piqures sur le dos ! Ça peut être très embêtant pour les enfants qui font souvent des réactions plus importantes", confie Youssef Akkari, le responsable de la pharmacie.

Pour se protéger, il conseille de mettre du répulsif plusieurs fois par jour et de porter des tee-shirts à manches longues notamment en début de soirée, lorsque les moustiques réapparaissent. "Moins la peau est exposée, moins il y a de risque. Les moustiques cherchent vraiment tous les endroits qui n'ont pas été protégés", précise-t-il. Du côté de l'EID, les experts espèrent que cette nuisance diminue d'ici quelques jours, les moustiques ne résistant pas aux fortes chaleurs qui sont attendues la semaine prochaine dans le département.