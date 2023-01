Qu’est-ce que la redevance incitative sur les déchets mise en place dans le Gard rhodanien ?

Trier plus pour économiser plus. En 2023, ce pourrait être une bonne résolution pour les habitants de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. Cette dernière, en effet, a décidé de mettre en place, cette année, une redevance incitative. Le fonctionnement est simple : « Vous payez pour ce que vous produisez réellement comme déchets », explique sur France Bleu Gard Lozère, ce lundi matin, Jean-Christian Rey, le président de la collectivité. Ainsi, donc, ceux qui auront réussi à réduire les quantités de poubelles noires jetées paieront une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères moins élevée.

ⓘ Publicité

Faire baisser les factures

Cette redevance incitative a un double intérêt : faire économiser de l’argent aux administrés, comme à la collectivité. Le fait de devoir retrier le contenu des poubelles noires lui coûte de l’argent. Et à ce niveau-là, il y a du travail : « 80% de ce que l’on trouve dans ces poubelles n’a rien à y faire, assure Jean-Christian Rey. Pour le savoir, on fait de la caractérisation. On prend de temps en temps un camion, on le vide, on l’analyse et on regarde ce qu’il y a dedans. C’est comme cela que l’on arrive à ce pourcentage. »

Sur l’ensemble du Gard Rhodanien, la gestion des ordures ménagères coûte 13 millions d’euros par an.

loading