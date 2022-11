Qualité de l'air à Bordeaux : début de la consultation sur la future ZFE

Après Toulouse et Grenoble , c'est au tour de Bordeaux et de sa métropole de mettre en place une ZFE, Zone à faibles émissions. Elle doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015. Objectif : empêcher les véhicules les plus polluants de circuler dans les 14 communes qui se trouvent à l'intérieur de la rocade. Une consultation démarre ce mercredi pour une mise en oeuvre peut-être dès 2024. Toutes les voitures, et surtout les plus anciennes, ne seront plus les bienvenues dans la métropole.

Première étape envisagée par les élus de Métropole : interdire les véhicules diesel de plus 18 ans et les essences de 27 ans dès 2024. Cela représente 10 % du parc automobile. Ensuite il faudra passer aux véhicules qui arborent un autocollant Crit'Air 3 (les diesels d'avant 2011 et les essences de 2006) mais là ça risque de grincer des dents et les élus se demandent s'ils n'attendraient pas 2027 pour fermer les portes de la Métropole.

Bordeaux n'a pas le choix, cette Zone à faible émission doit entrer en vigueur, c'est une obligation dictée par la loi "climat et résilience". Cette ZFE s'accompagnera de mesures en faveur des mobilités douces : des aides aux particuliers pour l'achat de véhicules électriques, l'installation de bornes de recharges (il va falloir mettre les bouchée doubles) et puis un développement des transports en commun. Mais ces mesures ne dépendent pas uniquement de la Métropole. Il faut que la région et l'État accompagnent le dispositif. Certains membres de l'opposition sont sceptiques. La consultation qui démarre ce mercredi 16 novembre s'annonce musclée.

