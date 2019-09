Qualité de l'air dans l'Eurométropole de Strasbourg : encore des progrès à faire

L'association de surveillance de la qualité de l'air Atmo Grand Est a fait son bilan de l'année. Dans l'Eurométropole on respire un peu mieux qu'il y a 15 ans mais il reste encore des points noirs, notamment par rapport à la circulation automobile. Une réflexion est lancée sur le diesel.

Strasbourg, France

C'est mieux, mais c'est loin d 'être suffisant. Voilà comment on pourrait résumer le bilan dressé ce lundi par Atmo Grand Est, l’association de surveillance de la qualité de l'air. Car, si en 15 ans l'air est devenu légèrement plus respirable, grâce à l'amélioration des moteurs de voiture et des filtres sur les cheminées d'usine, l'Eurométropole a encore des progrès à faire pour rentrer dans les clous.

Encore trop de voitures

Deux gros points noirs sont à améliorer : le dioxyde d'azote, principalement du à la circulation automobile et dont les valeurs dépassent les seuils européens dans l'Eurométropole. Il y a aussi les particules fines qui restent sous la norme européenne mais dépassent les recommandations de l'OMS, l'organisation mondiale de la santé.

Changer les systèmes de chauffage vétustes

Pour mieux respirer c'est à chacun de s'y mettre, répètent donc les dirigeants de l'Eurométropole, collectivités comme particuliers: en privilégiant le co-voiturage et les transports en commun mais aussi en remplaçant ses vieux poêles et cheminées par du matériel performant, car le chauffage au bois est à l'origine de la moitié de la pollution aux particules fines dans la collectivité. Une aide de 600 à 1600 euros est ainsi proposée pour remplacer les systèmes de chauffage vétustes.

L'avenir du diesel en question?

Parallèlement à cela, une réflexion est engagée sur l'avenir même du diesel dans l'Eurométropole selon Robert Hermann, son président. L'interdiction du diesel pourrait intervenir en 2025 mais c'est un sujet sur lequel les habitants seront consultés par référendum, après les élections municipales.