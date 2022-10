Qualité de l'air : des analyses effectuées chaque jour en Côte-d'Or

À l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air, Pablo Campargue, chargé d'études chez Atmo BFC nous explique comment on mesure cette qualité de l'air et comment la pollution joue sur notre santé.

La météo c'est important de la regarder quand on s'intéresse à la qualité de l'air ?

C'est tout à fait déterminant. C'est ce qui va déterminer l'accumulation des polluants à proximité des sources d'émission. Par exemple, lorsqu'il y a peu de vent les polluants vont avoir tendance à s'accumuler à proximité des points d'émission. Et à l'inverse, lorsqu'il y a beaucoup de vent et des précipitations, les polluants vont être dispersés de manière efficace.

Et au-delà de la météo, comment vous mesurez chaque jour la qualité de notre air ?

Pour mesurer la qualité de l'air sur la Bourgogne Franche-Comté, on s'appuie sur un réseau de stations de mesure. On en compte 25 qui se trouvent dans des environnements qui sont variés. Il y en a cinq sur l'agglomération de Dijon actuellement et donc il s'agit en fait de cabines qui sont équipées d'analyseurs. Et chacun de ces analyseurs permet de mesurer en continu les polluants. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que chacun peut consulter les données en temps réel sur notre page Web pour savoir quelle est la qualité de l'air à proximité de son lieu de vie.

Les dioxines, le dioxyde d'azote, c'est mortel ?

Ce sont des polluants à impact sanitaire. Pour les particules atmosphériques, c'est 40 000 décès prématurés par an en France. Pour le dioxyde d'azote, c'est 7000 décès prématurés par an en France. C'est également des maladies cardio-vasculaires, des maladies respiratoires.

Comment ils arrivent dans l'air ces polluants ?

Les sources d'émission sont variées. Pour le dioxyde d'azote par exemple, c'est essentiellement le trafic automobile. En revanche, si on prend l'exemple des particules atmosphériques qui vont nous préoccuper davantage en hiver, il va y avoir des sources de pollution qui sont plus variées, comme par exemple le chauffage, le trafic, également les industries et l'agriculture.

Est-ce qu'avec la crise énergétique, vous voyez une diminution de ces polluants dans vos analyses ?

Non, pas du tout. Peut-être qu'on sera amenés à le voir pendant l'hiver, si on utilise moins de chauffage que les années précédentes. Le dernier exemple éloquent de baisse d'émissions, ce sont les confinements. Le nombre de décès prématurés évités pendant le premier confinement sont quantifiés par Santé Publique France à plus de 2000 individus.