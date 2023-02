Qualité de l'air : l'épisode de pollution aux particules fines se poursuit en Ile-de-France

Depuis le 9 février, l'Île-de-France subit un important épisode de pollution de l’air dû à des niveaux soutenus en particules (PM10) . "Ces concentrations élevées s'expliquent par l'accumulation des particules émises localement notamment par le chauffage et plus particulièrement le chauffage au bois et dans une moindre mesure du trafic routier" peut-on lire sur le site d'Airparif , l'observatoire de la qualité de l'air en région francilienne,

La conjugaison de vents faibles et de basses températures ne favorisent pas la dispersion des sources de pollution présentes dans l'agglomération.

En cas de survenue d’un épisode de pollution atmosphérique, l’ARS émet des recommandations sanitaires aux personnes vulnérables en vue de prévenir les effets de la pollution de l’air sur la santé.

Quel comportement adopter ?

"Il faut éviter de prendre la voiture ou si on doit la prendre qu'on puisse rouler en véhicule à faible émission, en véhicule électrique, prendre les transports en commun et privilégier le vélo" recommande Tony Renucci, directeur de l'association Respire qui ajoute qu'"il faut vraiment éviter de faire du sport en plein air parce qu'on aspire jusqu'à dix fois plus de polluants."

Tomy Renucci, invité de France Info, ce mardi matin, regrette que les particules fines PM 2,5, "les plus dangereuses pour la santé, passent complètement en dehors des radars aujourd'hui en France". Il revient sur l'important pic de pollution fin novembre début décembre et dénonce l'inaction des pouvoirs publics : "On n'a rien vu, aucune mesure n'a été prise. Le directeur de l'association Respire demande que la loi soit changée. "surtout que les conséquences sanitaires sont immédiates, On a eu de gros pics de grippe, de bronchiolite, de Covid", citant une étude de 2022 de Jean-Baptiste Renard du CNRS qui démontrait que les pics de pollution aggravaient fortement la mortalité.

Faudrait-il intensifier les contrôles ?

"Aujourd'hui, on ne sait pas si les sones à faible émission (ZFE) sont pleinement efficaces tel qu'elles sont appliquées en France puisqu'il n'y a pas de contrôle, pas de vidéo verbalisation. Mais le débat est plus large que simplement les contrôles" tempère Romy Renucci qui préfère voire la mesure évoluer : "On ne peut pas seulement dire que les véhicules les plus anciens sont les plus polluants. ll y a aussi la question de l'usage et du type de véhicule qu'on autorise en Crit’Air 1. Aujourd'hui, il y a des manquements, notamment par rapport aux SUV qui sont aussi polluants en centre-ville. Il y a des personnes qui roulent avec tous les jours. C'est, malheureusement, un peu un angle mort des ZFE" regrette-t-il.