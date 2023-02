Qualité de l'air : la Côte-d'Or touchée par un épisode de pollution aux particules fines

Les conditions météorologiques fraiches, ensoleillées et stables en place depuis plusieurs jours sont favorables à l’accumulation des polluants à proximité des sources d’émissions. Les concentrations en particules PM10 déjà élevées sur le département, devraient aujourd’hui dépasser le seuil d’information et de recommandation localement à Dijon.

D'où proviennent les particules ?

Cet épisode de pollution hivernal est caractérisé par une forte contribution des particules atmosphériques d’origines locales comme le chauffage au bois et le trafic routier dont les particules qui s'en dégagent, s'accumulent au dessus des grandes agglomérations en l'absence de vent.

Une sensible amélioration de la situation est attendue pour mercredi 15 février.

Suivi des niveaux de pollution

Cet épisode ne nécessite pas en Côte-d'Or de modifier vos activités habituelles, mais en cas de symptômes ou d’inquiétude, il est conseiller de se rapprocher de votre pharmacien ou de consulter votre médecin.

Maintenez les pratiques habituelles d’aération et de ventilation, la situation lors d’un épisode de pollution ne justifiant pas de mesures de confinement. Limitez les effets de cette pollution en réduisant les facteurs irritants : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison,…

Il est aussi conseillé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux heures de pointe, de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur.

Les recommandations visent surtout les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, ainsi que les personnes de plus de 65 ans et celles qui souffrent de pathologies cardiovasculaires, les insuffisants cardiaques ou respiratoires, les asthmatiques, et d'une manière générale, toutes les personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution.

Quels comportements adopter ?

Dans les transports routiers

- Privilégier le covoiturage et les transports en commun.

- Adopter une conduite apaisée, couper le moteur à l’arrêt, limiter l’utilisation de la climatisation, entretien régulier du véhicule.

- Réduire sa vitesse si la limitation est supérieure ou égale à 70 km/h (sauf CRIT’AIR zéro émission).

- Entreprises et administrations : réduire les déplacements automobiles non indispensables, adapter les horaires de travail, favoriser le télétravail.

Industries, chantiers et carrières

- S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépollution, activer les dispositions prévues dans les arrêtés ICPE.

- Reporter ou réduire les opérations émettrices de particules ou de leurs précurseurs (NOx, COV, NH3, SO2).

- Réduire l’activité sur les chantiers générateurs de poussières, mettre en place les mesures compensatoires adaptées (arrosage, bâchage,…), suivre les bonnes pratiques.

- Réduire l’utilisation de groupes électrogènes.

- Reporter le démarrage des unités à l’arrêt.

- Utiliser les systèmes de dépollution renforcés existants.

Résidentiel et tertiaire

- Ne pas surchauffer son logement (19°C suffisent).

- Eviter d’utiliser le bois et ses dérivés comme chauffage d’appoint ou d’agrément dans les logements où il n’est pas une source indispensable de chauffage.

- Reporter l’utilisation d’outils à moteur thermique (tondeuse, groupe électrogène…).

- Eviter d’utiliser des produits à base de solvants (white spirit, peinture, vernis décoratif…).

- Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets (y compris les végétaux) est interdit.

- Etablissements scolaires : éviter les efforts intenses pour les élèves vulnérables et sensibles lors des cours de sport.

Agricole et forestier

- Reporter les travaux du sol.

- Reporter les épandages de fertilisants (sauf enfouissement).

- Eviter tout brûlage à l’air libre, privilégier le broyage.

collectivités

Les collectivités ayant défini des plans d’urgence mettent en œuvre les actions adaptées.