Qualité de l'air : végétaliser les villes, une solution contre la pollution de l'air ?

Les moyens de transports et aux modes de chauffage sont parmi les causes principales de la pollution de l'air. Pour lutter contre cette pollution, les maires ont plusieurs outils à leur disposition comme agir sur la circulation. Ils peuvent aussi végétaliser leur ville. Mais est-ce efficace ?

Ce mercredi France Bleu consacre une journée spéciale à la qualité de l'air.

Les maires de France font la chasse à la pollution de l'air due notamment aux voitures, aux camions et aux modes de chauffage polluant. Pour cela, ils peuvent agir de plusieurs manières : jouer sur le plan de circulation, créer des zones 30, augmenter l'offre de transports publics... Et aussi végétaliser la ville. Mais est-ce que les végétaux sont vraiment une solution contre les polluants ?

Les arbres et les plantes peuvent-ils dépolluer l'air ?

Les arbres et les plantes peuvent dépolluer l'air mais à certaines conditions. C'est vrai que les plantes et les arbres captent les particules fines et les gaz comme le CO2. Mais comme l'explique très bien maire de Terre de Caux, en Seine-Maritime, et délégué général de l'inter-profession du végétal et du paysage ce pouvoir dépolluant est limité. Ce n'est vraiment efficace qu'à proximité des végétaux. Comme au Havre et à Nice où les arbres plantés sur des axes plein de voitures ont réussi à assainir l'air. Mais juste dans les zones concernées.

Les parcs publics, utiles ou pas contre la pollution de l'air ?

En revanche, les petits parcs publics ou les canopées comme celle de Lyon ne contribuent pas beaucoup à dépolluer l'air. C'est surtout et c'est capital aussi des bulles de bien-être pour les habitants.

Le végétal, un allié d'avenir pour les villes

Cela dit, l'intérêt écologique du végétal pour les villes est réel. D'ailleurs les professionnels travaillent déjà sur la végétalisation de demain. Avec des espèces plus variées, qui se protègent les unes, les autres et qui sont capables de rafraîchir et d'assainir l'air.