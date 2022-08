Qualité de l'eau : la baignade interdite sur le littoral de Royan après les fortes pluies

C'est une mesure de précaution. Les fortes précipitations intervenues depuis mercredi sur le littoral royannais ont amené les autorités à interdire la baignade et les activités nautiques à titre préventif et jusqu'à nouvel ordre.

Les cinq plages de Royan sont concernées (Pontaillac, le Pigeonnier, le Chay, Foncillon et la Grande Conche), mais aussi Saint-Palais-sur-Mer (le Bureau), Vaux-sur-Mer, Saint-Georges-de-Didonne (Vallières et la conche nord Les Yuccas) et Meschers-sur-Gironde (les Vergnes).

Explication : les fortes précipitations génèrent un ruissellement important et donc des rejets pluviaux. Ce qui a souvent des conséquences sur la qualité des eaux de baignade. Il faudra donc attendre les résultats des contrôles sanitaires avant un éventuelle levée de la mesure d'interdiction.

Des drapeaux violets sont hissés sur les plages concernées par cette interdiction de baignade pour avertir les vacanciers, même en dehors des horaires de surveillance des plages. Un arrêté municipal est également affiché aux abords des postes de secours.