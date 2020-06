Qualité des eaux de baignade : 15 sites dans le Nord-Pas-de-Calais avec une qualité excellente

L'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France a rendu son palmarès des eaux de baignade dans le Nord et le Pas-de-Calais sur la base de prélèvements réalisés en 2019. Sur les 37 sites analysés dans nos deux départements, aucun n'est interdit à la baignade.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 15 sites présentent une eau de qualité excellente.

Comme chaque année, l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France publie son palmarès de la qualité des eaux de baignade. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 37 sites ont été analysés l'année dernière. 15 d'entre eux présentent une qualité de l'eau excellente. Aucun site n'est interdit à la baignade dans nos deux départements.

Vigilance portée sur trois sites

L'année dernière, entre le 11 juin et le 10 septembre pour les sites en mer et selon les dates d'ouverture pour les sites d'eau douce, 584 prélèvements ont été effectués sur 43 sites des Hauts-de-France dont 37 dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le palmarès est établi en fonction des résultats de prélèvements effectués depuis 2016.

Dans le détail, 15 sites présentent une qualité de l'eau excellente tels que Berck-sur-Mer, Gravelines, Wimereux ou l'étang des Moines à Fourmies. L'ARS évoque également une bonne qualité pour 19 sites dont le Touquet-Paris-Plage, Calais ou l'étang du Pont Rouge au Quesnoy. La plage de Boulogne-sur-Mer qui a rouvert en 2019 présente désormais une qualité conforme à la réglementation

Restent trois sites dont l'eau est d'une qualité suffisante mais qui réclament une vigilance particulière. C'est le cas de Dunkerque/Digue-des-alliés, Le Portel et Escalles, dont les résultats sont "proches des normes en vigueur", précise l'ARS.

Retrouvez les différents sites de baignade en cliquant ici.