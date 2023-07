"Qualité rivière" une application pour connaître l'état de santé de nos rivières

Alors que les températures grimpent fortement , l'application " qualité rivière " permet de connaître l'état sanitaire des lieux de baignade en rivière et dans les plans d'eau. L'application permet aussi de connaître l'été écologique de la rivière.

La qualité des eaux de baignade en Drôme-Ardèche

La bonne nouvelle c'est que la plupart des lieux de baignade en Drôme-Ardèche sont de bonne qualité. Il y a un seul site où la baignade est interdite, c'est la plage de Peyroche entre Labeaume et Saint-Alban-Auriolles sur la Baume. Il y a d'autres plages où la qualité de l'eau est insuffisante mais il n'y a pas d'interdiction de baignade : c'est le cas sur la Baume à Rosières au seuil de la Tourasse, au niveau de la plage de la Turbine à Jaujac sur le Lignon, au pont du Toulourenc sur l'Ouvèze (26) ou encore sur la Gervanne en amont de Beaufort. La qualité de l'eau des lacs est bonne ou très bonne par exemple à la Pignedoré à Pierrelatte, au lac de Champos ou au lac de Montmeillan au Teil. Toutes les données datent de 2023 et des analyses sont faites régulièrement durant l'été.

L'état écologique des rivières

L'application permet aussi de connaître l'état écologique des rivières : avec trois couleurs. Vert : bon état à rouge : état mauvais. Exemple : le Roubion à Pont-de-Barret. Son état écologique est bon. On peut même rentrer dans les détails avec une bonne oxygénation de la rivière à cet endroit, peu de polluants et une température globale satisfaisante. Un petite icône représentant un poisson permet de connaître les espèces présentes à cette endroit. Dans le Roubion à Pont-de-Barret on trouve 9 sortes de poissons différents dont des vairons, des goujon, des truites ou des chevaines. E revanche, la Bouterne est classé en rouge à Tain-l'Hermitage avec un état écologique mauvais. Il n'y a ici plus que cinq sortes de poisson s et plus de truite.