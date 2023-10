Quand des panneaux photovoltaïques aident à cultiver autrement dans l'est de la Somme

Une première mondiale dans le monde de l'agriculture, à Brouchy, dans l'est de la Somme ! Un exploitant a installé dans ce village de quelques 500 habitants, situé juste à côté de Ham, a activé à la fin de l'été 2023 des panneaux photovoltaïques au-dessus de certains de ses champs. Un équipement qui présente trois avantages, dont certains insoupçonnés.

L'équivalent de la consommation de 1700 habitants produite en électricité

Le premier, c'est évidemment de produire de l'électricité. "On produit l'équivalent de ce que consomment 1600 à 1700 habitants, détaille Benoît Bougler. C'est ensuite revendu à un laboratoire pharmaceutique installé à Lyon".

Pas de perte d'espace dans les champs de cet agriculteur : la canopée abrite des cultures, ici 3 hectares de maïs. Les panneaux protègent les plantations des intempéries, et tournent avec le soleil : "La nuit quand ils sont à plat, ça permet de garder une bulle de chaleur... et de gagner deux degrés par rapport à l'extérieur. Cela permet de sauver des cultures", explique l'agriculteur.

Ici 2500 panneaux abritent 3 hectares de maïs. © Radio France - Jeanne Daucé

Les panneaux solaires, un allié contre la sécheresse

Alors que la sécheresse s'installe de plus en plus dans la Somme, le troisième avantage, c'est que l'ombrière dispose d'un système d'arrosage intelligent : "Il y a des capteurs qui analysent l'humidité du sol, de l'air... et ensuite c'est l'agriculteur qui programme ce qu'il veut en arrosage, explique Benoit Bougler. Je le fais de nuit, quand il n'y a pas de vent : en période d'été sec, ça permet d'économiser 30 % d'eau".

Et aussi d'augmenter les rendements de 20%, selon les premières estimations. Malgré ces atouts, reste que l'ombrière de panneaux peut surprendre dans le paysage de Brouchy concède Benoit Bougler : "On a planté deux hectares de fleurs pour favoriser la biodiversité et permettre l'intégration dans le paysage. C'est moins visible qu'une éolienne" estime l'exploitant.

Une autre canopée de panneaux solaires devrait être inaugurée en Picardie l'an prochain dans le nord de l'Aisne.