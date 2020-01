Quand la tempête Gloria nous renvoie des emballages vieux de 30 ans…

A l’embouchure des principales rivières des Pyrénées-Orientales, les plages ont totalement disparu sous un amoncellement de déchets, de plastiques et de polystyrène. Si la plupart des emballages sont récents, certains datent du siècle dernier et sont parfois en parfait état !

Canet-en-Roussillon, France

Bienvenue au musée du plastique ! Une semaine après la tempête Gloria, les plages situées à l’embouchure du fleuve La Têt sont toujours ensevelies sous plusieurs tonnes de déchets. Bidons, bouteilles, barquettes : les promeneurs qui arrivent à se frayer un chemin peuvent découvrir toute la panoplie des emballages d’aujourd’hui et d’hier.

Si la majorité des déchets plastiques sont de fabrication récente, d’autres correspondent à des produits commercialisés au siècle dernier, comme ce bidon d’huile pour moteurs datant de 1993 ou cette bouteille de yaourt à boire périmée depuis 1998.

Un bidon d'huile vieux de prés de 30 ans réapparaît avec la tempête Gloria © Radio France - François DAVID

Quelques dizaines de kilomètres plus au sud, des bénévoles mobilisés pour le nettoyage des plages de Catalogne s'amusent à référencer sur Twitter leurs trouvailles les plus anciennes, comme le relate le quotidien La Vanguardia. Un habitant de Rosas a mis la main sur un emballage de glace en parfait état datant, selon lui, de 1993. Mais la palme revient à un habitant de la Vall del Llémena qui a dégoté un flacon de liquide vaisselle commercialisé entre la fin des années 70 et les années 80.

D'où proviennent tous ces déchets ? Ont-ils été poussés vers la plage alors qu'ils flottaient déjà en mer ? "En réalité, l'immense majorité arrive directement des terres : ce sont des déchets d'origine urbaine", explique Philippe Kerhervé, océanographe et enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan. "Lors des crues historiques, c'est comme si l'on tirait une grande chasse d'eau sur tous les déchets abandonnés dans la nature, dans les fossés ou sur le bord des rivières". Selon les estimations du chercheur, sur les seules rives du fleuve La Têt entre Perpignan et Canet, ce sont plus de 40 tonnes de déchets plastiques qui ont été emportées par la rivière en crue.

La partie émergée de l'iceberg

"Ce qu'on voit sur les plages, ce sont essentiellement les déchets flottants : les bidons, les bouteilles et le polystyrène qui constitue un véritable fléau", poursuit Philippe Kerhervé. "Mais ce qu'il faut savoir, c’est que la majorité des déchets restent invisibles. Plus denses, ils coulent et viennent tapisser le fond des océans".

Divers déchets rejetés sur les plages par la tempête Gloria © Radio France - François DAVID

Comment des emballages vieux de plus de 30 ans ont-ils pu atterrir sur la plage de Canet, parfois dans un parfait état de conservation ? Selon le chercheur, ces déchets étaient ensevelis sous des dunes du littoral, qui connaissent aujourd'hui une forte érosion. "Nous en avons localisé quelques unes, par exemple derrière le port de Canet-en-Roussillon. On y trouve toute une batterie de déchets enfouis dans les années 70 et 80". Ces emballages ont été protégés de la dégradation par le soleil, avec parfois une date de péremption encore parfaitement lisible. "Notre record, c'est une bouteille de lait de 1979 !"

Une grande opération de nettoyage est organisée ce samedi matin sur la plage de la Crouste, au nord de l'embouchure de la Têt, par l'association Citeco 66. Le rendez-vous est fixé à 9h sur le parking du supermarché Lidl. Des centaines de bras seront nécessaires pour venir à bout de cette marée de plastique.

Un fragment de lecteur de cassette échoué sur la plage de Canet © Radio France - François DAVID

Echoué sur la plage, un bidon de désherbant Roundup © Radio France - François DAVID

Un exemplaire collector de distributeur de tic-tac, échoué sur la plage de Canet © Radio France - François DAVID

Un bidon affiche une marque aujourd'hui disparue : Tedion Extra © Radio France - François DAVID