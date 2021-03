Quand le fumier manchois devient de l'énergie verte : la méthanisation en plein développement en Normandie

Aujourd'hui en Normandie, ce sont 120 exploitations qui se sont lancées dans la méthanisation, cette technique qui permet de récupérer le gaz du fumier pour produire de l'énergie, du biométhane : du fumier, de l'herbe, des déchets de céréales sont introduits dans un broyeur puis un digesteur pendant 70 jours, et c'est du biogaz qui ressort.

En Normandie, de plus en plus d'agriculteurs s'y intéressent : l'ADEME, qui finance une grande partie du plan méthanisation de la Région, a par exemple reçu depuis 2-3 ans le double de demandes de subventions. Jusqu'à présent, il s'agissait beaucoup de méthaniseur individuel, à l'échelle d'une ferme, mais la filière se structure : ce mercredi 10 mars, c'est l'usine Métha LBMH à Juvigny-les-Vallées qui a été mise en marche grande pompe.

L'usine Métha LBMH à Juvigny-les-Vallée a été mise en marche ce 10 mars 2021 dans le Sud Manche © Radio France - Jacqueline FARDEL

6 millions d'euros d'investissements. Les aides publiques représentent 15% du budget total, des aides de la Région Normandie, de l'Ademe et du département de la Manche.

Elle permettra de produire l'équivalent de la consommation annuelle en chauffage et eau chaude de près d'un millier de foyers chaque année

Une production sécurisante pour les exploitations

Ce sont deux GAEC - Gaec Legeard et Gaec Martin Hamel- qui travaillent ensemble sur ce projet, dont celui de Jean-Yves Hamel, élever laitier et porcin à Juvigny, et directeur de Métha LBMH. Pour les agriculteurs comme lui dit-il , c'est vraiment un plus : " c'est une suite logique de nos exploitations, ça donne de la valeur à des choses considérées comme des déchets, les excréments des bovins. On a un vrai rôle en tant qu'agriculteurs dans la transition écologique"

C'est sécurisant, on a un contrat d'achat gaz sur 15 ans avec un prix garanti, c'est une des seules productions agricole pour laquelle on a une visibilité sur le long terme, c'est très important pour les exploitations alors qu'on a des prix aléatoires par ailleurs, comme pour le lait

Soutien de la Région

La filière est en plein développement en Normandie et la Région la soutient avec 600 000 euros qui vont être injectés dans les 3 ans qui viennent. Un soutien important à plus d'un titre dit Hubert Dejean de la Batie, le vice-président de la région en charge de l'environnement. " ça aide à l'indépendance énergétique de notre pays, ça utilise l'économie circulaire puisque on transforme des déchets en ressource, puis ça vient fertiliser la terre et enfin, c'est un complément de revenu pour le monde agricole."

Vous avez tous le souvenir d'un tas de fumier un peu ruisselant au bout d'un champ, qui laisse son méthane s'évaporer en plein air. Le méthane est un gaz à effet de serre terrible. On a tout intérêt à capter ce gaz là, et à le transformer en biogaz

Métha LBMH à Juvigne-les-Vallées permettra de produire l'équivalent de la consommation annuelle en chauffage et eau chaude de près d'un millier de foyers chaque année © Radio France - Jacquelie FARDEL

La Région Normandie qui via l'Ademe reçoit deux fois plus de demandes de subventions qu'avant. Mais face aux problèmes d'acceptabilité de ces projets par la population "il faut sélectionner plus et rester vigilant" précise Eric Prud'homme directeur régional délégué de l'Ademe, qui en 2021 lance un appel d'offres pour sélectionner les meilleurs projets.

L'objectif de la transition énergétique est d'atteindre les 7 à 10 % de gaz issu du biogaz dans la consommation à l'horizon 2030.