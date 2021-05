Quand le nettoyage d'un étang est prétexte à une opération ludique et pédagogique

De l'art de transformer une réalité un peu triste en une journée utile et instructive ! A Crêts-en-Belledonne (Isère) le nettoyage du petit plan d'eau local a été le prétexte à un journée ludique et instructive avec des enfants de l'école.

.Des plongeurs, des biologistes, des pêcheurs et une classe de CE1 ! Branle-bas-le-combat inédit ce vendredi autour et dans l'étang de Morêtel-de-Mailles, à Crêts-en-Belledonne, petit village du Grésivaudan. Une opération nettoyage a permis de sensibiliser les enfants aux thèmes de l'écologie, la pollution, l'eau, la faune et la flore. Une opération née presque par hasard mais qui pourrait bien être reconduite. En tout cas les participants le souhaite.

Un petit plan d'eau situé au bord de la route qui mène à Allevard © Radio France - Laurent Gallien

Au début de l'histoire il y a la panne du jet d'eau situé au milieu de ce plan d'eau, créé artificiellement il y a 25 ans. L'appareil permet aussi d'oxygéner l'eau et d'y maintenir de la vie. Chargé d'aller voir ce qui coince sur l'appareil, Frédéric Lolito, plongeur du club de la Terrasse, trouve sur son chemin "deux chaises, une table, et tout un tas de petits déchets". L'idée d'un nettoyage s'impose . C'est alors que l'idée germe d'y associer des enfants, pour faire comprendre l'intérêt d'entretenir et protéger le plan d'eau. Ludivine Lotito, sa nièce, travaille dans une maison pour enfants à Crêts-en-Belledonne, dont certains pensionnaires sont scolarisés à l'école du village. Voilà comment une classe de CE1 s'est retrouvé dans l'aventure aux côtés de six plongeurs du club de La Terrasse, de biologistes de la fédération de plongée, chargés de venir expliquer la vie dans un étang aux enfants et les pêcheurs locaux, intéressés également par la chose.

Les enfants ont mis la main à la pâte © Radio France - Laurent Gallien

Des déchets parfois imposants

"On a trouvé que ça pouvait être sympa, explique Ludivine, après un lac dépollué, de réintégrer des poissons". Trente kilos de truites ont été réintroduites dans le plan d'eau après une opération nettoyage qui n'a pas tardé à porter ses fruits. A peine les plongeurs à l'eau, chaises, barres de fer, panneaux de signalisation, bidons, cadre et roues de scooters, ont été extraits. Un joli butin "qui montre que même ici, explique Nathalie Roy, l'enseignante, dans un plan d'eau qu'on peut croire protégé, à la campagne, il y a de la pollution". Les enfants ont mis la main à la pâte et travaillé à distinguer ce qui pollue de ce qui ne pollue pas. Le travail se poursuivra en classe. Après une sortie qui est la première depuis bien longtemps pour cause de covid et "ça aussi ça fait du bien", dit Nathalie Roy.

Six plongeurs ont fouillé les eaux troubles de l'étang © Radio France - Laurent Gallien

Une opération et une journée que les participants, et la mairie, disent vouloir renouveler. Pour permettre à d'autres classes et d'autres enfants le travail fait ce vendredi et pour valoriser ce "cadre magnifique" qu'est l'étang de Morêtel-de-Mailles. Si les indélicats veulent bien arrêter d'y jeter n'importe quoi.

Le bilan de la journée de nettoyage du plan d'eau de Morêtel-de-Mailles - Frédéric Lolito