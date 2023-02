Quand les chasseurs du Loiret replantent des haies pour la biodiversité

Certains vont trouver cela un peu paradoxal mais c'est bien une réalité : les chasseurs travaillent eux aussi à la relance de la biodiversité et à la transitition écologique. Dans le Loiret, ça fait même plus de 30 ans que la fédération départementale de chasse replante chaque année des haies dans la campagne pour favoriser le retour des oiseaux, des insectes et d'autres animaux. "On est sur un rythme d'environ 3 km de haies replantées chaque année et même un peu plus. Aujourd'hui, on compte près de 100 km de haies replantées par nos soins dans le Loiret" explique Sylvain Devillard, technicien à la fédération de chasse et référent nature.

Les effets positifs d'une haie expliqués par la Fédération de Chasse © Radio France - Patricia Pourrez

Durant l'année, plusieurs opérations de plantation sont menées sur le terroitoire loirétain comme ce vendredi 3 février, à la ferme de l'Ardillière, sur la commune de Tournoisis. " La différence avec les autres années, c'est qu'avec le plan de relance, tout est pris en charge et on a même pu faire appel à un entrepreneur pour préparer le terrain et nous aider à planter" précise Sylvain Devillard. Ce jour là, les chasseurs ont aussi reçu le soutien de quelques enfants de l'école Jeanne d'Arc de Patay. "C'est aussi dans nos missions d'expliquer la biodiversité aux enfants et de les faire participer".

En Beauce, "on voit par exemple revenir les perdrix grises"

A la ferme de Tournoisis, la haie va être plantée en bordure d'un chemin, le long d'une parcelle agricole. Pour l'exploitant, cette haie deviendra une sorte de barrière naturelle contre le vent. Mais, la difficulté pour les sociétés de chasse et la fédération reste parfois de convaincre les agriculteurs de réimplanter des haies. " C'est vrai qu'il y un peu de réticence" nous confie Bruno Debrée, 1er adjoint au maire à Tournoisis et agriculteur, "quand on plante une haie, on a ensuite interdiction de l'arracher. Donc, certains ont l'impression de ne plus être vraiment chez eux."

Des enfants de Patay en plein travail de plantation - Sylvain Devillard

Pour être efficace et avoir vraiment un impact sur la biodiversité, il faut créer plusieurs ilôts de verdure sur un même territoire. "Parfois on nous dit mais à quoi ça sert de faire 100 mètres de haies là et 100 mètres plus loin ? On répond que c'est justement ce qui favorise la biodiversité" insiste Sylvain Devillard. Entre Tournoisis et Patay, les chasseurs ont replanté une quinzaine de haies ces dernières années et l'opération commence à porter ses fruits. " On voit par exemple des perdrix grises qui avaient totalement disparu. C'est aussi un bon secteur pour les faisans ou encore les tourtelles des bois."