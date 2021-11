"Quand on plante des arbres, c'est qu'on s'est planté" juge un spécialiste de la forêt pyrénéenne

France Bleu s'engage pour la forêt, ce mercredi 24 novembre. Avec l'Office National des Forêts et l'Union de la Coopération Forestière Française, une trentaine de chantiers de reforestation sont organisés un peu partout en France. En Haute-Garonne ça sera le cas notamment en Haute-Garonne dans la forêt de Bouconne, à l'ouest de Toulouse.

à lire aussi Journée spéciale : France Bleu s'engage pour nos forêts ce mercredi 24 novembre

Mais pour y voir plus clair, sur l'impact du dérèglement climatique, et sur la gestion de nos forêts, Philippe Falbet a répondu aux questions de France Bleu Occitanie, ce mercredi matin. Il est membre du "Collectif SOS Forêts Pyrénées", qui s'oppose notamment à la création d'une méga scierie de hêtres à Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Il est aussi chargé de mission à l'Observatoire des forêts des Pyrénées Centrales, et passionné des vieilles forêts, peu ou pas exploitées par l'homme.

Est-ce que vous diriez qu'on fait en sorte de protéger nos forêts en France ?

Pas vraiment. L'État ne réussit pas trop sa mission là dessus. On a trois volets dans la gestion forestière, quand on parle de gestion durable. Il y a un volet économique, un volet social et sociétal, et un volet qui concerne l'écologie et la biologie. Evidemment, c'est le côté économique qui prime généralement sur les deux.

C'est quoi le problème en France ? On ne plante que des arbres qui poussent très vite pour produire et vendre beaucoup de bois ?

On parle aujourd'hui beaucoup de reforestation. Mais quand on plante, dans 95% des cas, c'est qu'on s'est planté. Parce qu'on a une forêt magnifique. On a plus de 2 millions d'hectares de forêts en Occitanie, de la forêt jeune à 79% en France. Et au lieu d'essayer de l'améliorer, de faire des premières éclaircies et des coupes sélectives avec une gestion qui respecte la forêt, on parle de plantation.

Et quand on parle de planter, comme je dis à 95%, il s'agit de se calquer sur l'agriculture intensive et de faire une sylviculture de champs d'arbres, d'arbres d'alignement qui vont servir l'économie, mais qui ne respectent pas le côté écologie. Dans le sens où, sous une monoculture, c'est à dire une essence d'arbre unique destinée à l'économie, il n'y a rien qui pousse qu'il n'y a pas d'oiseaux, etc.

Votre combat, ce sont les vieilles forêts. On en a encore beaucoup dans les Pyrénées ? Quels sont leurs bienfaits ?

Elles ont été inventoriées depuis 2008 dans les Pyrénées. On est l'endroit de France ou où les inventaires sont les plus aboutis. Elles sont anciennes parce qu'elles ont une continuité d'état boisé depuis plus de 200 ans. C'est à dire quand il y a 150 ans, c'était pas un pré.

Ce sont des forêts matures parce qu'elles ont été peu exploitées par le passé. On les trouve principalement sur la haute chaîne pyrénéenne, et on en a un petit peu plus de 10.000 hectares aujourd'hui. Ce sont des forêts d'intérêt écologique fort.

Dans ces forêts là, il y a un vrai respect de la biodiversité ?

Ce sont des forêts qui sont très peu exploitées depuis très longtemps. Donc toutes les espèces qui sont liées au stade âgé des forêts sont là.

Les vieilles forêts, ça correspond à 2 à 3 % des forêts de la chaîne pyrénéenne. Et on est sur un massif exceptionnel. Si on parle de la plaine, en Occitanie, on est à moins de 1000 hectares de vieilles forêts.

Les vieilles forêts, ce sont de très gros arbres vivants, de très gros arbres morts qui amènent une biodiversité complète, et un fonctionnement écosystémique assez intègre, et complet.

Le réchauffement climatique, quel impact a-t-il nos forêts pyrénéennes? Ça se voit déjà à l'œil nu ?

Sur les Pyrénées centrales pas vraiment, parce qu'on a une pluviométrie qui est quand même assez forte. Sur les Pyrénées orientales, on le voit plus. Mais le réchauffement climatique, il a souvent bon dos, parce qu'on lui fait passer dans 90% des cas des erreurs de plantation du passé.

Quand on parle de d'épicéas, il y a les scolytes, des attaques d'insectes sous l'écorce, sur des arbres qui sont un stress hydrique en période de sécheresse, l'été. On a parfois planté trop bas à la mauvaise exposition. Évidemment, quand on a une grosse sécheresse, ça se voit.

Le réchauffement climatique, il a souvent bon dos

Ou alors des hêtraies sommitales du Massif central, avec une seule essence, alors qu'à l'origine, on en a eu plusieurs. Donc c'est souvent en raison d'une gestion passée, que du réchauffement climatique, qu'il y a un impact.

Dans les Pyrénées centrales, non, on n'a pas voir un épisode de dépérissement. On a quelques hêtres qui rougissent. Ou des épicéas qui sont mal situés et qui vont dépérir.