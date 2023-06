Quarante ans plus tard, les fûts toxiques inquiètent toujours à Roumazières en Charente

En 1983, quelque 7372 tonnes de déchets toxiques étaient découvertes dans une carrière de déchets ménagers et industriels, au lieu-dit "L'Affit", sur la commune de Roumazières-Loubert, aujourd'hui Terres de Haute Charente. Pyralène, dioxine, produits dangereux ont été inventoriés. On a même parlé à l'époque de résidus de l'usine de Seveso, sans que le contraire ait jamais été démontré. Une bâche a été posée dix ans plus tard, en 1993, et une paroi en béton par-dessus a été construite en 2005. Trente ans plus tard, cette bâche s'abîme, s'inquiète l'association ALPE (Association Locale Pour l'Environnement), qui fête cette année ses 40 ans.

La sous-préfète de Confolens, Juliette Bruneau © Radio France - Pierre MARSAT

Ce sont les industriels responsables qui ont dû payer les frais de sécurisation du site, avec une soulte de plus d'un million d'euros pendant 10 ans. Mais depuis 2015, c'est l'Etat qui a repris la gestion de ce "site orphelin". Il y a des réunions du comité de suivi régulièrement, la dernière date du 7 décembre dernier.

La sous-préfète de Confolens l'assure : la bâche est ancienne, mais elle reste fonctionnelle, on la changera quand il faudra la changer. Et ce "site orphelin", c'est la responsabilité de l'Etat, depuis que cette carrière fait l'objet d'une servitude d'utilité publique, déclarée en 2015. C'est l'ADEME qui surveille. Pas question de transférer cette compétence aux collectivités locales, affirme Juliette Bruneau.

