Quatorze kilos de déchets ramassés dans la nature par le centre de loisirs du Grand Sénonais

Equipés de chasubles, de pinces et de sacs poubelles, pour une fois, on a pu voir des enfants enthousiastes quand il s'agit de nettoyer.

Des déchets en tous genres au bord du chemin

"Moi, j'adore ramasser les déchets", sourit la petite Alya. Il faut dire qu'avec une pince téléscopique, ça passe mieux reconnait Shefket : "avec on peut ramasser tout ce qu'on veut. On peut ramasser des bâtons, des bouteilles en plastiques." Et la liste est longue après seulement une demi-heure racontent les enfants : "on a trouvé un pétard, genre feu d'artifice. On a trouvé un tas de plastique brûlé. On a même vu des bouteilles de bière et des manches de balais."

Certains enfants avaient déjà participé à des opérations de nettoyage de la nature ou travaillé en classe sur cette question © Radio France - Renaud Candelier

Une génération sensibilisée à ce problème

"On a aussi trouvé des planches. Mes copains me disaient qu'il ne faut pas les prendre, les planches ça ne sert à rien. Mais au final si, parce que sur certaines planches on met des produits dessus pour éviter qu'elles pourrissent", explique très sagement Thomas. Comme lui, Eléonore a déjà été sensibilisée au problème des déchets dans la nature : "on l'a déjà étudié à l'école avec notre maîtresse. On a même un livre entier pour nous apprendre comment recycler." Ces déchets seront ensuite triés et recyclés. Et malgré l'apparente propreté des chemins, ils sont bien trop nombreux regrette Fabien Martinot, le directeur adjoint du centre de loisirs du Grand Sénonais : "il y a beaucoup de choses qui y sont déposées et qui n'ont rien à y faire. Juste en passant en voiture on pourrait croire qu'il n'y a rien, mais les gens ne respectent pas trop la nature." En trois heures de promenade, les deux groupes d'enfants ont ramassé 14,3 kilos de déchets dans la nature.