Quatre conseils d'habitants d'Illkirch-Graffenstaden pour réussir votre bac à compost

C'est le moment d'acheter un bac à compost. À partir du 1er janvier 2024 , il sera interdit de jeter ses biodéchets dans les poubelles classiques. C'est-à-dire les déchets alimentaires et verts. Il faudra s'équiper ou utiliser des bacs mis à disposition par les collectivités. Le texte prévoit une amende forfaitaire de 35 euros.

A l'occasion des 48h de l'agriculture urbaine, une atelier était organisé ce samedi 29 avril à Illkirch-Graffenstaden, par l'association Famille d'Illkirch, sous la houlette de la Maison du compost à Strasbourg. Une vingtaine de personnes se sont inscrites. L'occasion de noter quelques conseils. En voici quatre de l'animateur bénévole Thomas Higelin :

Un bac en bois ou en plastique ?

"Il y a deux écoles. Moi je préfère le bois. C'est plus joli, c'est plus naturel. Du bois sans traitement bien sûr. Peut-être que certains plastiques bios sont plus résistants, mais je n'ai jamais eu de problème. La taille ensuite doit dépendre de l'utilisation et du potager."

Où l'installer ?

"Pas au soleil ! Sinon, vous allez devoir l'arroser tous les soirs. Il faut un compost avec entre 40 et 60% d'humidité. L'idéal, c'est d'avoir un compost à l'ombre, mais pas au fond du jardin, pour ne pas l'oublier l'hiver par exemple."

On peut mettre quoi dans son bac ?

"Je déconseille de mettre de la viande et du poisson, parce que ça peut attirer des nuisibles. Dans tous les cas, cela va se dégrader, mais je préfère mettre cela à la méthanisation. Pas de terre, pas de branches de rosiers. Evidement, pas de métaux, pas de plastique et pas de matières non compostables. Pas de papier non plus. Il parait que toutes les encres sont végétales, sauf que je n'ai pas confiance."

Comment éviter trop de rongeurs et d'insectes ?

"On peut aussi grillager le fond du bac, mais le rongeur motivé finira toujours par passer. Pour les insectes, ils sont surtout attirer par des composter trop humidse, où quand il y a une proportion trop grande de fruits très sucrés. Si on vient jeter des seaux plein de cerises, c'est problématique, parce que ça attire les guêpes. C'est une question de rapport avec la nature. Il faut équilibrer la balance entre matières humides et matières sèches."

Il faut atteindre au moins six mois avant d'utiliser son compost, selon les bénévoles de l'association Famille d'Illkirch.