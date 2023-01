Quatre faucheurs volontaires à nouveau devant la justice à Rennes

Quatre faucheurs volontaires comparaissent ce mardi devant la cour d'appel de Rennes. Ils sont accusé d'avoir, avec une trentaine d'autres militants, peinturluré des produits à base de glyphosate dans sept jardineries du pays de Quimperlé et de Lorient en 2016. Deux avaient porté plainte. Les produits étaient devenus impropres à la commercialisation.

Reconnus coupables un an plus tard, et condamné à 200 euros d'amende chacun, ils avaient immédiatement interjeté appel.

Un procès en appel déjà reporté

Ce procès aurait d'ailleurs dû avoir lieu en le 13 juin dernier, mais il avait été repoussé au motif qu'il relevait plutôt d'un "problème sociétale que d'un problème juridique", selon la juge. C'est donc bien trois juges au lieu d'un seul qui statueront sur le sort des quatre militants. Le procès sera également un peu plus long, et durera 4h au lieu de 2h.

"Quand on a appris le report, on a d'abord été surpris, et puis on avait fait rameuté du monde", se souvient Claude Bonnin, l'un des quatre prévenus. "Mais au final, c'est une très bonne chose." Son camarade Yves Le Devic partage le même avis. "C'est très bien que la juge reconnaissent l'aspect sociétal du sujet. Et puis, on aura plus de temps pour développer nos arguments." Les autres faucheurs auront à leurs côtés trois témoins : Christian Jouault**,** agriculteur exposé aux pesticides, l'eurodéputé Benoit Biteau, et le docteur Jean-François Deleume de l'association Alerte des médecins sur les pesticides.

Remettre en lumière la question des pesticides

Les quatre espèrent la relaxe même s'ils assument leur geste. Claude avoue qu'il le referai "sans hésitation" si c'était à refaire. Et il le ferait pour sa petite fille, dont l'anniversaire tombe le jour du procès. "Comme beaucoup de grands-parents je me demande dans quel monde elle vivra dans 20 ou 30 ans. Tout ce que je souhaite c'est que les pesticides qu'on utilise depuis des décennies, ça s'arrête."

Claude et Yves souhaitent que ce procès soit surtout l'occasion de remettre en lumière la question du glyphosate et plus généralement des pesticides. "Il y a un vrai problème de test, notamment sur l'effet cocktail (l'effet que peut avoir un mélange de ces différentes substances sur la santé N.D.L.R) des pesticides", explique Yves. Pour rappel, le glyphosate est très controversé et considéré comme cancérogène par de nombreuses études.

Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à l'interdire en 2021, mais face à la fronde des agriculteurs et des lobbies, cela n'a pas été le cas. La Commission européenne a par ailleurs renouvelé son autorisation d'utilisation jusqu'en 2023 pour l'agriculture. Le glyphosate est interdit à la vente pour les particuliers depuis 2019.