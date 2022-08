Quatre gypaètes barbus s'envolent du Mercantour, la renaissance pour un parc meurtri par la tempête Alex

C'est exceptionnel pour les amateurs de la faune et les habitués du Mercantour. Quatre jeunes gypaètes ont pris leur envol du parc national ces jours-ci annoncent les équipes sur place. Une fierté pour un parc meurtri depuis la tempête Alex en octobre 2020. Une partie de la faune et de la flore avait été emportée par les eaux. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Pour la première fois dans le Mercantour, un de ces jeunes oiseaux a été équipé d'une balise GPS qui va permettre de suivre ses futurs déplacements. Cette opération de baguage et équipement par balise de gypaètes barbus en nature s'inscrit dans le Plan national d'action français pour la conservation de l'espèce. Il s'agit d'un programme scientifique déposé et agréé par le Muséum national d'histoire naturelle.

Pour quoi faire ?

Cette balise doit permettre de mieux connaître la dispersion des jeunes et les causes de mortalité (afin de mieux lutter contre), éventuellement de sauver des oiseaux grâce à des interventions d'urgence, et enfin de connaître l'état de la population alpine grâce à un suivi génétique. Depuis 2008, 25 jeunes gypaètes sont nés dans les Alpes du Sud, mais on ne connaît le devenir que d'un seul d'entre eux qui fait désormais partie d'un couple installé dans le Nord du massif des Écrins. Le jeune prénommé Mojo, équipé de la balise, va rester durant quelques mois sur son site de reproduction avant de commencer d'importants déplacements à travers l'Europe, jusqu'à atteindre l'âge adulte vers 6 à 7 ans, et se fixer sur un territoire.

Une espèce toujours fragilisée

Le gypaète barbu est en cours de réinstallation dans les Alpes grâce à un vaste programme de réintroduction et de protection initié depuis plusieurs décennies notamment par le parc national du Mercantour. En raison de la faible productivité de l'espèce, le taux de survie des jeunes est un facteur déterminant de l'évolution des effectifs. Ce sont désormais 76 couples qui se sont réinstallés à travers l'arc alpin, mais dans le sud des Alpes il y a seulement six couples (cinq en France et un en Italie).