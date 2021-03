Quatre-vingt trois arbres morts abattus dans le parc du château de Sully-sur-Loire

Le Département du Loiret a débuté ce mardi 9 mars une opération d’abattage de 83 arbres morts situés dans le parc du château de Sully-sur-Loire. Des arbres seront replantés sur le même site à partir de l'automne 2021 (pour un budget de 50.000 euros).

Des arbres morts ou risquant de tomber

"Suite à un état des lieux réalisé par un expert forestier durant l’été 2020, de nombreux arbres morts ont été identifiés comme présentant un fort risque de chute, en raison de la présence de champignons pathogènes au niveau des racines", indique le conseil départemental du Loiret.

Essentiellement des chênes

Il s’agit de quatre-vingt-trois arbres d’un diamètre supérieur à 35 cm, ainsi que 176 tiges sèches de diamètre inférieur à 30 cm, "situés en bordure et à l’intérieur des parcelles et considérés comme physiologiquement morts ou présentant un dépérissement avancé", poursuit le Département. Ce sont essentiellement des chênes, "mais aussi quelques hêtres, frênes et un tilleul".

Le parc du château de Sully-sur-Loire - Google maps

A la place, à l'automne, seront plantés "des chênes sessiles, des tilleuls, des pins maritimes, des charmes et érables", ainsi que de "nombreux arbustes type houx, rosiers, sureau", des espèces "adaptées au site mais aussi aux évolutions climatiques".