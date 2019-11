Que devient la neige de novembre en station ?

Plus d'un mètre de neige fraîche en (haute) altitude ! Les chutes des derniers jours font des heureux en Pays de Savoie. Beaucoup trop tôt pour crier victoire avant le lancement de la saison en station, mais suffisant pour mettre en route les dameuses et communiquer sur les réseaux sociaux.

Y aura t'il de la neige en station pour le début de la saison de ski ? Beaucoup trop tôt évidemment pour le dire, mais vous l'avez sûrement remarqué, les sommets ont blanchi ces derniers jours. Il est tombé plus de 30 centimètres à 2.000 mètres, et plus d'un mètre à 2.500 mètres. Suffisant pour ressortir les dameuses du garage et communiquer à grand renfort d'images de rêve sur les réseaux sociaux.

Le damage des pistes a commencé en altitude

Si en deçà de 2.000 mètres, il n'y a pas grand-chose à faire hormis regarder la neige fondre, les choses sérieuses ont débuté en altitude. "On commence à damer pour éviter que la neige parte avec le vent ou ne se transforme" explique Gérard Vuillermoz, directeur-adjoint du service des pistes à Val d'Isère, "elle se transforme rapidement en gobelets à cette époque et ensuite elle est plus difficile à travailler".

Une communication omniprésente sur les réseaux sociaux

Ces chutes de neige ne sont pas exceptionnelles ni vraiment précoces, et pourtant elles envahissent les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, impossible d'échapper à la communication des stations, qui rivalisent d'imagination pour faire partager les premières images de rêve, et susciter l'envie de chausser les skis.

"C'est très important car c'est maintenant que se font les réservations pour l'hiver" reconnait Rémy Counil, le directeur de l'office de tourisme de La Plagne, "l'effet des premières neiges a toujours une viralité très importante sur les réseaux sociaux, et génère du trafic sur notre site web, ce qui rapproche notre clientèle de nos offres promotionnelles et d'hébergement".