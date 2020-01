Alsace : que faire de son sapin de Noël après les fêtes ?

Alsace, France

Votre sapin de Noël a trôné dans votre salon pendant quelques semaines. Mais une fois la période des fêtes passée, les épines commencent à tomber. C'est donc le moment de s'en débarrasser, mais attention, pas n'importe comment.

Pour éviter de le déposer dans la rue et risquer de payer une amende de 150 euros, mieux vaut le déposer dans un des nombreux points de collecte instaurés en Alsace.

À Strasbourg

Pour la huitième année consécutive, l'association du Centre culturel de Rotterdam, en partenariat avec la ville de Strasbourg et les commerçants du quartier, organise une opération de collecte de sapins en vue d'un recyclage. Des bennes seront disposées à cet effet samedi 11 janvier, de 10h à 13h, entre les rues d'Ypres et Rotterdam à Strasbourg. Une dégustation de galettes des Rois et de jus de pomme chauds sera aussi proposée.

L'association STRA.CE (Strasbourg Résidents et Amis du Centre-Ville) propose également une collecte de sapins samedi 11 janvier, de 14h à 18h, place Broglie à Strasbourg. Les dons récoltés seront remis à La maraude du partage.

Enfin, la Ferme éducative de la Ganzau au Neuhof propose un autre point de collecte. Il aura lieu samedi 11 janvier, de 14h à 18h.

À Sélestat

Les sapins peuvent être déposés dans les rues de Sélestat du lundi 6 au vendredi 10 janvier. Les services de la Ville se chargeront de les ramasser en prévision de la crémation du samedi 11 janvier à 17h, à l'espace des Tanzmatten. Pour cela, les arbres doivent être sortis la veille ou le jour même, avant 8h.

Par ailleurs, les sapins peuvent également être rapportés directement le jour de la crémation à l'espace des Tanzmatten, entre 13h30 et 17h.

À Saverne

À partir du vendredi 3 janvier et jusqu'au dimanche 26 janvier, sept collecteurs de sapins de Noël sont installés dans la ville de Saverne.

À Mulhouse

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Mulhouse lutte contre les dépôts sauvages de sapins dans l'espace public. En plus des collectes organisées dans les déchetteries de l'agglomération, des enclos à sapin seront répartis, du mardi 7 au vendredi 17 janvier, sur dix sites de la ville.

À Colmar

Du lundi 6 au lundi 13 janvier, les Colmariens peuvent venir déposer leurs sapins dans trois lieux identifiés : le parking Lacarre, le parking du Stade Nautique et le parking du Grillen.

La ville précise qu'aucun ramassage à même la rue ne sera organisé.

Et si votre sapin est artificiel, il suffit de le remiser dans votre cave, garage ou grenier, pour le ressortir, tel quel, en décembre prochain.