Que faire de votre sapin de Noël en Moselle ?

Si le sapin artificiel tient une place solide pour décorer l'intérieur pendant les fêtes, le sapin naturel fraichement coupé a toujours ses fidèles adeptes. Sauf que lorsque l'un retrouve son carton une fois le 25 décembre passé, l'autre devient un encombrant dont il faut se débarrasser avant de semer des épines partout...

Compost ou paillage

La plupart des communes en Moselle proposent depuis de nombreuses années des solutions pour que les arbres de Noël ne terminent pas au milieu des poubelles : question d'encombrement des trottoirs, question surtout de recyclage ! Car, comme l'indique l'Eurométropole de Metz, "les sapins collectés avec les ordures ménagères sont incinérés dans l'usine de valorisation d'HAGANIS. Les déchets verts sont composés d'eau, leur combustion nécessite donc plus d'énergie que celle des ordures ménagères." La solution plus économique et plus écologique est donc de récupérer les sapins pour les valoriser en compost ou pour en faire du paillage pour les espaces verts. Il faut pour cela, soit apporter soi-même le sapin (sans sac, sans pied, sans neige artificielle et sans décoration) en déchetterie. Où le laisser dans différents points de collectes.

Les calendriers dans les principales villes de Moselle

Cette année, 41 communes (contre 37 l'an passé) participent à la collecte de sapins de l’Eurométropole de Metz qui a mis en ligne le calendrier de ramassage qui débute ce mardi 27 décembre et s'achève le 15 janvier.

A Forbach, la collecte débute également ce mardi et durera jusqu'au 27 janvier 2023 selon le planning suivant : les mardis et jeudis à Bellevue, Marienau et Bruch ; les lundis et vendredis au centre-ville, Creutzberg, Wiesberg et Petite-Forêt.

La campagne est plus tardive dans les communes de l'agglomération de Thionville Porte de France puisqu'elle ne commencera que le lundi 9 janvier à Yutz pour se terminer le 27 janvier par Angevillers, Rochonvillers, Havange, Lommerange.

Pour l'agglomération Sarreguemines-Confluences, la collecte débutera le 11 janvier.