Que fait l'ONF en forêt au printemps ?

Pour l'Office National des Forêts, le printemps est plutôt synonyme de retour au calme. Les gros travaux de l'hiver se terminent et ceux de l'été n'ont pas encore débutés.

Le principal changement pour les forêts gérées par l'office est l'accueil du public. Pendant l'hiver, les promeneurs sont plus rares mais au printemps avec le retour des beaux jours ils se font plus nombreux.

Il faut donc s'assurer que les chemins sont bien balisés et dégagés : on prend son pot de peinture pour remettre un peu de couleur là où elle s'est écaillée, on coupe ça et là des branches qui risqueraient de tomber sur la tête des promeneurs, on s'assure que les aires d'accueil ne manque de rien (bancs, tables, panneaux d'informations...).

Et c'est également l'occasion de rappeler les quelques règles simples à respecter dans cette période particulière pour la nature :

Eviter de marcher hors des chemins et tenir son chien en laisse car c'est une période de mise à bas pour les animaux. S'écarter des chemins ou laisser son chien s'approcher des petits faons ou marcassins peut s'avérer dangereux.

Attention à ne pas allumer de feu. Que ce soit un mégot de cigarette ou un barbecue, la forêt au printemps est particulièrement inflammable en Normandie : les fougères de l'année précédente sont sèches et risquent de prendre feu très rapidement. On pense souvent que c'est en été qu'il faut faire le plus attention, mais pour Philippe Coudoulet, le printemps en Normandie est une saison particulièrement sujette aux départs de feux.

Attention aussi aux chenilles processionnaires du chêne qui ont fait leur apparition il y a deux ans. Elles s'agglutinent en nid sur les troncs des chênes et ressemblent à de grosses toiles d'araignées. Ces chenilles sont velues et leurs poils sont particulièrement urticants. Ils peuvent surtout provoquer des problèmes respiratoires. Les chiens peuvent aussi y être sujets, alors attention à surveiller où ils posent leurs truffes.

Retrouvez la charte du promeneur sur le site de l'ONF.

Pour les travaux forestiers, c'est l'occasion de mener à bien deux types de travaux : l'entretien des plantations de jeunes arbres et entretenir les mares forestières.

Jeunes chênes en période "d'éducation" © Radio France - Milena Aellig

En ce qui concerne les plantations d'arbres, Philippe Coudoulet :

"Naturellement, c'est la loi du plus fort. Mais on intervient pour aider ceux qui aujourd'hui peuvent paraitre les plus faibles"

Les arbres les plus forts sont en effet ceux qui prennent le plus de place et peuvent étouffer leurs jeunes camarades, mais ils ne feront pas les plus beaux arbres à l'avenir : trop de branches ou tronc qui se sépare... Ce n'est pas parce qu'on pousse vite qu'on sera à terme le plus beau. A charge donc aux techniciens forestiers de faire respecter l'ordre dans les plantations de jeunes arbres.

Serge Le Bec, technicien forestier raconte cependant qu'il ne faut pas tout couper et notamment les autres espèces d'arbres, les autres essences. Certaines peuvent être néfastes comme le chèvrefeuille qui vient s'enrouler autour des troncs, mais le charme est toléré.

Trop souvent dans le passé, des plantations "mono essences", c'est à dire avec un seul type d'arbre, ont été décimées par des sécheresses ou des maladies... L'idée est donc aujourd'hui de faire pousser plusieurs essences pour que si l'une venait à s'éteindre, l'autre puisse prendre le relai et maintenir de la forêt sur la parcelle.

Sur la gestion des mares forestières, Serge Le Bec est intarissable. Chaque année, il s'occupe de recenser les espèces végétales et animales dans certaines mares de la forêt de Montfort-sur-Risle. Cela fait partie des missions de l'ONF d'observation et de suivi de la biodiversité dans les forêts françaises, en collaboration avec des associations, le Programme Régionale d'Action en faveur des Mares de Normandie

On estime qu'il y a 200 ans, la Normandie a pu compter plus de 400 000 mares. En 2015 elle n'en comptait plus que 20 000. Mais grâce aux inventaires et à l'entretien des mares, on arrive en 2022 à 40 000. Serge Le Bec raconte:

"Qui dit disparition des mares, dit disparition de la biodiversité qui s'était créée autour"

Une biodiversité importante puisque les mares accueillent des populations entières de batraciens, d'amphibiens comme les grenouilles, les tritons ou les salamandres, ou d'odonates comme les libellules.

C'est aussi parfois l'occasion de lancer des fouilles archéologiques car certaines mares possèdent des tourbes de trois mètres de profondeurs dans lesquels on peut retrouver des outils qui datent de la période romaine ! La forêt de Montfort-sur-Risle était en effet un espace d'agriculture et d'habitation à cette époque, puisqu'elle n'a été boisée qu'il y a deux cent ans.

Mais la consigne pour les promeneurs curieux est plutôt d'éviter de s'approcher des mares qui ne borderaient pas les chemins , surtout au printemps, puisque c'est aussi la période de ponte des grenouilles.