Aides aux pays pauvres, énergies fossiles... Que retenir de la COP26 ?

La COP26 sera-t-elle aussi fructueuse que l'avait été la COP21 en 2015, débouchant sur l'Accord de Paris ? Rien n'est moins sûr. Débuté le 1er novembre dernier à Glasgow en Ecosse, le sommet international sur le climat a surtout permis de montrer les divergences entre les pays du Nord et ceux du Sud, entre les pays les plus riches et les nations en développement. Alors que la conférence doit se terminer officiellement ce 12 novembre, un premier projet de texte a été validé, mais doit encore être approuvé. On fait le point sur ce qu'il faut retenir de ce sommet crucial dans la lutte contre le réchauffement global.

Faire plus et plus vite

Ce premier texte encourage les pays à réviser à la hausse leurs contributions nationales (NDC), qui fixent leurs engagements, dès 2022, soit trois ans avant la date prévue par l'accord de Paris de 2015 qui fixait la révision de ces NDC à tous les cinq ans. Ce texte, publié par la présidence britanniques après 10 jours de discussions techniques et de haut niveau à la conférence climat de Glasgow, appelle les signataires à "réviser et renforcer leurs plans (de réductions d'émissions) de manière à les rendre compatibles avec les objectifs de réchauffement de l'accord de Paris".

Ce qui signifie un réchauffement contenu "nettement sous" +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, et si possible +1,5°C. Pour la Grande-Bretagne, qui préside la COP26, l'objectif de "garder en vie +1,5°C" est l'un des marqueurs principaux du succès du sommet pour le climat. Le texte insiste en effet sur un impact du changement climatique moindre avec un réchauffement de 1,5°C par rapport à 2°C.

Ce texte doit encore être discuté et peut être modifié avant son adoption avant la fin de la COP26. Il appelle donc à des "réductions rapides, fortes et soutenues des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont des réductions d'émissions de CO2 de 45% en 2030 par rapport au niveau de 2010 et à la neutralité carbone vers le milieu du siècle".

Les pays signataires y sont encouragés à "accélérer la sortie du charbon et des financements pour les énergies fossiles", responsables de la plupart des émissions. C'est la première fois que le terme "énergie fossile" est utilisé à ce niveau et il a été accueilli plutôt favorablement par les observateurs.

"C'est la montagne qui a accouché d'une souris" pour l'ONU

Mais les différents engagements climatiques pris pas les Etats n'ont pas été accueillies avec la même bienveillance par l'ONU. Selon l'organisation internationale, les nouvelles promesses des nations n'ont que marginalement amélioré les chances de l'humanité de freiner le réchauffement de la planète. "Quand on regarde ces nouveaux engagement, franchement, c'est la montage qui a accouché d'une souris", a déclaré mardi Inger Andersen, patronne du Programme des Nations unies pour l'environnement.

Aides aux pays pauvres

Sur les très controversées questions de l'aide financière aux pays pauvres, la nouvelle version du texte appelle toujours les pays riches à remplir, et même aller au-delà, de leur promesse non tenue de fournir 100 milliards de dollars par an. Et à doubler l'aide spécifiquement consacrée à l'adaptation aux effets du changement climatique, alors que c'est l'aide aux réductions d'émissions qui capte actuellement 75% du total.

Les pays pauvres estiment cette répartition particulièrement "injuste", puisqu'ils représentent une part insignifiante des émissions mondiales, mais subissent déjà les conséquences les plus sévères du réchauffement. Ils insistent donc également pour que les financements prennent désormais en compte les "pertes et préjudices" qu'ils subissent déjà. Sur ce contentieux, le texte propose d'accélérer la mise en oeuvre de dispositifs déjà prévus, ainsi que la création d'une "facilité d'assistance technique".

Mais sans donner de chiffres, alors que les estimations de besoins toutes enveloppes confondues des groupes de pays moins développés vont maintenant de 750 milliards à 1.300 milliards de dollars par an.

Accord surprise entre les Etats-Unis et la Chine

Les deux premiers pays émetteurs de gaz à effet de serre ont créé la surprise en annonçant un accord à Glasgow. La Chine et les Etats-Unis ont déclaré conjointement vouloir s'engager à faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Les deux puissances promettent, sans détail très précis, de "prendre des mesures renforcées pour relever les ambitions pendant les années 2020", réaffirmant leur attachement aux objectifs de l'accord de Paris, un réchauffement limité "bien deçà" de 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, et si possible à 1,5°C.

A Glasgow, Pékin et Washington se sont engagés à oeuvrer pour "une issue ambitieuse, équilibrée et inclusive sur l'atténuation (baisse des émissions), l'adaptation et le soutien" financier aux pays pauvres. Un accord salué comme "un pas important dans la bonne direction" par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Deux autres pays, parmi les plus gros pollueurs de la planètes, ont également fait des promesses. L'Inde et le Brésil se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050 et 2070.

"Un échec" pour Greta Thunberg

La première semaine de la COP26 aura été marquée par une manifestation massive de milliers de jeunes venus à Glasgow pour appeler à l'action contre le dérèglement climatique. Le 5 novembre, la militante suédoise Greta Thunberg a qualifié la conférence pour le climat "d'échec" et de "célébration du 'business as usual' et du blabla". L'égérie du mouvement des jeunes pour le climat a déclaré : "Nos leaders ne montrent pas le chemin, voici à quoi ressemble le leadership", en désignant la foule.

Greta Thunberg a évoqué un "festival du greenwashing" et a appelé à une nouvelle manifestation samedi, à l'issue des deux semaines de la COP26.