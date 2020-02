PHOTOS - Des vacances scolaires sans neige au sommet du Ventoux

Les pistes sont bien vertes et le soleil tape fort en ce début de vacances scolaires au Mont Serein, au nord du Ventoux. Christophe, le gérant du restaurant le N'Igloo se désespère : "Les autres années, on arrivait à s'en sortir plus ou moins, mais cette année, c'est vraiment catastrophique. En ce moment, on ne fait rien du tout !" C'est vrai que la situation n'est pas réjouissante pour les amateurs de vacances à la neige et de station animée : les chalets et les magasins de location de matériels de ski sont fermés. Les restaurateurs, eux, sont au travail pour accueillir les quelques touristes qui arrivent par la navette mise en place le week-end précédent.

Le manque de neige interroge sur l'avenir de la station

Karine, la gérante du Chalet Liotard, se demande malgré tout si elle ne va pas fermer la semaine pour ouvrir seulement le week-end, un paradoxe en pleine vacances scolaires : "Il faut peut-être trouver un peu plus d'activités toute l'année. Cela permettrait peut-être de sauver les années sans neige."

Message bien reçu par Céline Trentin, la directrice de la station. L'idée d'une station animée durant les quatre saisons fait son chemin mais elle se heurte à plusieurs difficultés, le manque de moyens notamment. "On a mis en place une activité de tubing (une piste de descente en bouée), mais malheureusement on s'est fait vandaliser notre tapis roulant, notre armoire électrique et donc on ne peut pas proposer de tubing cette année" déplore la directrice de la station.

Pas de neige, mais des randonnées au grand air

Faute de neige, les remontées mécaniques sont à l'arrêt et les dameuses restent au garage. Mais la montagne offre malgré tout de belles possibilités de balades au grand air. De nombreux sentiers balisés vous attendent au départ du Mont Serein durant ces vacances. C'est la semaine ou jamais, d'autant que les conditions météorologiques s'annoncent des plus clémentes.

Les loueurs de matériel de ski affichent porte close ce mardi 18 février. © Radio France - Marie Maheux

La future piste de tubing du Mont Serein. © Radio France - Marie Maheux

Quatrième année sans neige : "Les touristes ne prennent plus de risques et réservent ailleurs", déplore Karine, du Chalet Liotard. © Radio France - Marie Maheux