Quel avenir pour le Pignada ? Après la consultation publique, "la forêt restera une forêt"

Plus d'un an et demi après l'incendie de la forêt du Pignada, le 30 juillet 2020, la mairie d'Anglet et le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques (propriétaires de la forêt avec la Congrégation des Servantes de Marie) ont présenté ce lundi soir la restitution de la consultation publique, lancée en octobre dernier, sur le devenir de la zone calcinée de 75 hectares. Près de 1 000 personnes y ont répondu, sous la forme de questionnaire ou de contribution. Parmi eux, plus de 80% sont Angloys, une grande partie réside dans le massif, et le résultat est sans appel : la forêt restera une forêt !

Replanter, protéger, participer : les trois axes du projet

"Alors, effectivement, on a été à la fois surpris et rassuré", se réjouit Peio Lambert, technicien en charge des espaces naturels sensibles pour le département. "La population et les riverains sont attentionnés à ces zones de calme, ces zones où on se sent vite ailleurs alors qu'on est entouré d'une ville. C'est un beau défi et un travail assez gigantesque, on fera forcément appel à la population pour nous aider et reconstruire cette forêt tous ensemble."

Participer - en associant les riverains et les scolaires ; replanter - 90 000 arbres sur 75 hectares ; et protéger : voilà les trois axes du projet. Le reboisement de la forêt va permettre de prendre en compte de nouveaux impératifs. "C'est essentiellement faire face au dérèglement climatique", détaille Antoine Oberlé, chef de l'Office national des forêts au Pays basque, "donc aux variations de température, d'humidité, de pluie et de vent. Mais aussi, avec des températures et une sécheresse plus importantes, un risque d'incendie plus élevé".

Le pin maritime sera toujours là, en accompagnement, mais le chêne liège deviendrait un peu plus important en termes de pourcentage - Antoine Oberlé, chef de l'Office national des forêts au Pays basque

Cette protection passe en partie par le choix et la quantité des arbres qu'on va replanter. "Aujourd'hui, les choses ne sont pas encore finalisées, elles ne sont pas actées", poursuit le responsable de l'ONF, "mais on risque de proposer une augmentation de la densité de chênes lièges"

Le début du reboisement prévu en décembre

Évidemment, il faudra du temps, on compte en décennies, avant de retrouver le Pignada perdu, beaucoup de ceux qui ont participé à la consultation n'en verront pas le résultat. "Certains de ces pins avaient 40, 45, 60 ans", rappelle Claude Olive, le maire d'Anglet, "j'ai une soixantaine d'années, je vous laisse calculer... Les gens qui sont là aussi, ils savent très bien qu'ils ne reverront pas cette forêt cathédrale. Par contre, il faut travailler pour les générations futures et c'est pour eux qu'il faut donner du sens à la forêt qui doit rester forêt."

Dans les prochains mois, il va falloir définir des zones sanctuarisées de biodiversité interdites à l'homme, c'est un souhait des personnes consultées, mais aussi faire des tests d'éco-pâturage (l'entretien de la nature par des chèvres et des moutons), et choisir le nombre d'arbres de chaque essence à replanter, ce qui devrait commencer en décembre prochain.

Mais il y a déjà des arbres qui grandissent sur la zone ! Des pousses spontanées, de pin notamment, qui se sont développées après l'incendie. Un chantier participatif pour aider à leur repérage et à leur recensement est organisé ce mercredi matin de 9h30 à 12h, vous pouvez vous inscrire sur notrepignada.fr, site sur lequel vous pouvez également suivre l'évolution du projet.